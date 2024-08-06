В России хотят сделать обязательными умные счётчики

Госдума намерена обязать застройщиков устанавливать умные счётчики

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Застройщиков заставят устанавливать умные счётчики, следует из "дорожной карты" для ЖКХ, подготовленной рабочей группой в Госдуме по развитию коммунальной инфраструктуры.

Фото: mosreg.ru by Александр Кожохин, PDM

Этот план содержит несколько ключевых инициатив, направленных на улучшение ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, вызывающей особую обеспокоенность после ряда крупных коммунальных аварий зимой.

Среди них — обязанность девелоперов оснащать новостройки умными счётчиками и указывать в техдокументации расходы на их эксплуатацию.

Кроме того, предлагается установить экономически обоснованный размер платы обслуживающим организациям и возможность её индексации.

"Дорожная карта" разрабатывается главой комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым, его заместителями Владимиром Кошелевым и Светланой Разворотневой, к осенней сессии она будет готова.