Юрист разъяснила, у кого могут храниться ключи от подвалов и чердаков

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Хранение ключей от подвалов и чердаков не входит в обязанности жильцов

1:17
Недвижимость

Управляющая компания или ТСЖ не может обязать жильцов хранить ключи от подвалов и чердаков, предупредила адвокат Анна Аржанникова.

Хранение ключей от подвалов и чердаков не входит в обязанности жильцов
Фото: Главное управление МЧС России по Республике Крым is licensed under public domain

"Жильцы первых, последних и других этажей не обязаны хранить у себя ключи от мест общего пользования", — уточнила она в разговоре с aif.ru.

"Разъяснения недавно дал Верховный суд, напомнив, что правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда обязательны для власти, контроля и надзора и управляющих компаний. Перекладывать свои обязанности на жильцов они не могут — это незаконно", — объяснила собеседница издания.

По её словам, ключи от тезхнических помещений должны храниться в управляющей организации, в диспетчерской службе, у дворника или проживающих в доме рабочих. Жильцы могут взять на себя эту ответственность исключительно на добровольной основе. В этом случае обычно на двери подвала или чердака пишут номер квартиры, где можно взять ключ.

Ранее директор Ассоциации ТСЖ Московской области Сергей Белолипецкий напомнил, что собственники жилых помещений МКД имеют полное право на доступ в подвалы и т. п. места общего пользования.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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