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Подсчитаны астрономические расходы на меблировку средней кухни

Чтобы обставить кухню, нужно не меньше 200 тысяч рублей, подсчитали в Mr.Doors

1:07
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Чтобы обставить кухню в 2024 году, нужно не меньше 200 тысяч рублей, подсчитала директор по управлению рыночным предложением интерьерной компании Mr.Doors Марина Теске для "Газеты.Ru".

Чтобы обставить кухню, нужно не меньше 200 тысяч рублей, подсчитали в Mr.Doors
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

"В эту стоимость будет входить столешница, верхние и нижние ярусы шкафов, сушка для посуды. Также в цене уже учитывается бесплатный дизайн-проект, доставка, установка и гарантия от производителя, — уточнила она. — Всё остальное увеличивает цену".

В том числе за так называемую "столовую группу", в которую входит нераздвигающийся стол и четыре стула, придётся выложить в среднем порядка 60-80 тысяч рублей. Комплект техники, включающий вытяжку, варочную панель, духовой шкаф, отдельно стоящий холодильник, обойдётся ещё тысяч в 180-200.

К слову, всё чаще в заказах бытовой техники для кухни встречаются посудомоечные машины по цене в среднем около 50 тысяч рублей, добавила собеседница издания.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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