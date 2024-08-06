Подсчитаны астрономические расходы на меблировку средней кухни

Чтобы обставить кухню, нужно не меньше 200 тысяч рублей, подсчитали в Mr.Doors

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Чтобы обставить кухню в 2024 году, нужно не меньше 200 тысяч рублей, подсчитала директор по управлению рыночным предложением интерьерной компании Mr.Doors Марина Теске для "Газеты.Ru".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

"В эту стоимость будет входить столешница, верхние и нижние ярусы шкафов, сушка для посуды. Также в цене уже учитывается бесплатный дизайн-проект, доставка, установка и гарантия от производителя, — уточнила она. — Всё остальное увеличивает цену".

В том числе за так называемую "столовую группу", в которую входит нераздвигающийся стол и четыре стула, придётся выложить в среднем порядка 60-80 тысяч рублей. Комплект техники, включающий вытяжку, варочную панель, духовой шкаф, отдельно стоящий холодильник, обойдётся ещё тысяч в 180-200.

К слову, всё чаще в заказах бытовой техники для кухни встречаются посудомоечные машины по цене в среднем около 50 тысяч рублей, добавила собеседница издания.