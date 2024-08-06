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Стало известно, сколько в 2024 году в России стоит обставить кухню

Стоимость меблировки кухни составляет для россиян минимум 200 тыс. рублей в 2024 году

1:47
Недвижимость

Меблировка кухни в России в 2024 году будет стоить минимум 200 тысяч рублей, согласно информации от директора по управлению рыночным предложением интерьерной компании Mr. Doors Марины Теске.

Стоимость меблировки кухни составляет для россиян минимум 200 тыс. рублей в 2024 году
Фото: Needpix.com by palmettophoto1 (pixabay.com), CC0

В эту сумму, по словам эксперта, входят столешница, верхние и нижние шкафы, а также сушилка для посуды. Бесплатный дизайн-проект, доставка, установка и гарантия от производителя уже включены в стоимость.

"Также в цене уже учитывается бесплатный дизайн-проект, доставка, установка и гарантия от производителя. Все остальное увеличивает цену. Минимальная стоимость так называемой "столовой группы", включающей не раздвигающийся стол и четыре стула в среднем составит порядка 60-80 тыс. рублей", — рассказала эксперт.

Комплект с вытяжкой, варочной панелью, духовкой и отдельным холодильником обойдётся в среднем в 180-200 тысяч рублей. Посудомоечные машины также становятся всё более популярными и стоят около 50 тысяч рублей, сообщает Газета.Ru.

Согласно опросу сервиса "Ремонт со СберУслугами" и социальной сети Одноклассники, 52% россиян планируют провести ремонт в течение ближайших трёх лет. Интерес к ремонту с нуля, то есть в новостройках, значительно возрос — в этом году 65% респондентов планируют ремонт в новых квартирах, по сравнению с 45% в прошлом году. Переделка жилья после предыдущих владельцев занимает второе место — 21%, а обновление собственного ремонта, сделанного ранее, находится на третьем месте — 14%.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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