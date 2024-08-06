Меблировка кухни в России в 2024 году будет стоить минимум 200 тысяч рублей, согласно информации от директора по управлению рыночным предложением интерьерной компании Mr. Doors Марины Теске.
В эту сумму, по словам эксперта, входят столешница, верхние и нижние шкафы, а также сушилка для посуды. Бесплатный дизайн-проект, доставка, установка и гарантия от производителя уже включены в стоимость.
"Также в цене уже учитывается бесплатный дизайн-проект, доставка, установка и гарантия от производителя. Все остальное увеличивает цену. Минимальная стоимость так называемой "столовой группы", включающей не раздвигающийся стол и четыре стула в среднем составит порядка 60-80 тыс. рублей", — рассказала эксперт.
Комплект с вытяжкой, варочной панелью, духовкой и отдельным холодильником обойдётся в среднем в 180-200 тысяч рублей. Посудомоечные машины также становятся всё более популярными и стоят около 50 тысяч рублей, сообщает Газета.Ru.
Согласно опросу сервиса "Ремонт со СберУслугами" и социальной сети Одноклассники, 52% россиян планируют провести ремонт в течение ближайших трёх лет. Интерес к ремонту с нуля, то есть в новостройках, значительно возрос — в этом году 65% респондентов планируют ремонт в новых квартирах, по сравнению с 45% в прошлом году. Переделка жилья после предыдущих владельцев занимает второе место — 21%, а обновление собственного ремонта, сделанного ранее, находится на третьем месте — 14%.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.