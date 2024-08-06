Стало известно, сколько в 2024 году в России стоит обставить кухню

Стоимость меблировки кухни составляет для россиян минимум 200 тыс. рублей в 2024 году

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Меблировка кухни в России в 2024 году будет стоить минимум 200 тысяч рублей, согласно информации от директора по управлению рыночным предложением интерьерной компании Mr. Doors Марины Теске.

Фото: Needpix.com by palmettophoto1 (pixabay.com), CC0

В эту сумму, по словам эксперта, входят столешница, верхние и нижние шкафы, а также сушилка для посуды. Бесплатный дизайн-проект, доставка, установка и гарантия от производителя уже включены в стоимость.

"Также в цене уже учитывается бесплатный дизайн-проект, доставка, установка и гарантия от производителя. Все остальное увеличивает цену. Минимальная стоимость так называемой "столовой группы", включающей не раздвигающийся стол и четыре стула в среднем составит порядка 60-80 тыс. рублей", — рассказала эксперт.

Комплект с вытяжкой, варочной панелью, духовкой и отдельным холодильником обойдётся в среднем в 180-200 тысяч рублей. Посудомоечные машины также становятся всё более популярными и стоят около 50 тысяч рублей, сообщает Газета.Ru.

Согласно опросу сервиса "Ремонт со СберУслугами" и социальной сети Одноклассники, 52% россиян планируют провести ремонт в течение ближайших трёх лет. Интерес к ремонту с нуля, то есть в новостройках, значительно возрос — в этом году 65% респондентов планируют ремонт в новых квартирах, по сравнению с 45% в прошлом году. Переделка жилья после предыдущих владельцев занимает второе место — 21%, а обновление собственного ремонта, сделанного ранее, находится на третьем месте — 14%.