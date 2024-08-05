Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные из МГППУ выяснили, что 37% подростков склонны к саморазрушительному поведению
Как сделать в домашних условиях масло для загара
Советы, как выбрать кровать
Проезд в плацкарте подорожал на 23%
Врач Буланов: меланома — один из самых опасных видов рака кожи
Дерматолог Ражева: летом высыпаний на коже становится больше из-за жары и солнца
Средний размер пенсии в России составляет 20 941 рубль
Valve работает над новым проектом
Юрий Лоза недоволен очередями на Крымском мосту
Эффективное использование пространства на маленькой кухне: советы от дизайнера Юлии Тычино

Как обустроить кухню в хрущевке

1:34
Недвижимость

С помощью нескольких простых приемов можно значительно улучшить даже самую маленькую кухню, такую как в хрущевке.

Как обустроить кухню в хрущевке
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

На самом деле, это не так сложно, как может показаться.

Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьеру, поделилась советами о том, как максимально эффективно использовать пространство на компактной кухне.

Для успешного решения этой задачи важно учитывать потребности жильцов, их привычки и образ жизни.

С чего начать

Сначала следует ответить на ключевые вопросы, а затем выбрать цветовую гамму для кухни и будущего гарнитура. В маленьком помещении лучше всего использовать светлые оттенки. Идеальным вариантом будет оформление интерьера в белых тонах.

Стиль кухни

Кухня в хрущевке обычно больше подходит для стиля минимализм, а также может быть оформлена в скандинавском стиле.

Эти направления предполагают прямые линии и простые формы, что позволит избежать перегруженности пространства и создать ощущение легкости. Кроме того, оба стиля предполагают использование светлой палитры.

Визуальный шум

Очень важно исключить хранение продуктов и утвари на открытых полках и других системах хранения.

Фасады должны быть сплошными, без прозрачных стеклянных вставок.

Совет по технике

По возможности стоит использовать встроенную бытовую технику или разместить её в других помещениях.

Хорошим решением может стать утепленный балкон.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Финансовая катастрофа: Украина объявила о банкротстве

Украина объявила о банкротстве, что подтверждается новым законом, подписанным Владимиром Зеленским. Этот закон позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу.

Украина объявила о банкротстве
На аэродроме в Чугуеве уничтожены склады боеприпасов и техники ВСУ
Сводка с фронта: шокирующая статистика дезертирства ВСУ, в Ковеле город восстал против ТЦК
Украине поставлен диагноз - дефолт. Кредиторы Киева могут "остаться с носом"
Растворимый кофе не так уж плох: мифы и реальность о вреде и составе популярного напитка
Раздутые фондовые рынки рушатся после действий ЦБ Японии. Что дальше? Любовь Степушова Российская армия за лето сделала ВСУ неспособной даже к активной обороне Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев
В Великобритании наблюдается рост антимигрантских волнений
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
От фитофтороза до недостатка влаги: что делать, если помидоры чернеют на грядке
От фитофтороза до недостатка влаги: что делать, если помидоры чернеют на грядке
Последние материалы
Valve работает над новым проектом
Раздутые фондовые рынки рушатся после действий ЦБ Японии. Что дальше?
Юрий Лоза недоволен очередями на Крымском мосту
В России вырос спрос на сотрудников СТО
Медик Балан предупредила об особой опасности солнечного удара для пожилых
Российская армия за лето сделала ВСУ неспособной даже к активной обороне
Топ-способы получить доступ к роскошным отелям без затрат
Как обустроить кухню в хрущевке
Топ оригинальных идей для декора окон без штор
Топ-3 теплоизоляционных материала для деревянного дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников