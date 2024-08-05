Эффективное использование пространства на маленькой кухне: советы от дизайнера Юлии Тычино

С помощью нескольких простых приемов можно значительно улучшить даже самую маленькую кухню, такую как в хрущевке.
На самом деле, это не так сложно, как может показаться.
Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьеру, поделилась советами о том, как максимально эффективно использовать пространство на компактной кухне.
Для успешного решения этой задачи важно учитывать потребности жильцов, их привычки и образ жизни.
С чего начать
Сначала следует ответить на ключевые вопросы, а затем выбрать цветовую гамму для кухни и будущего гарнитура. В маленьком помещении лучше всего использовать светлые оттенки. Идеальным вариантом будет оформление интерьера в белых тонах.
Стиль кухни
Кухня в хрущевке обычно больше подходит для стиля минимализм, а также может быть оформлена в скандинавском стиле.
Эти направления предполагают прямые линии и простые формы, что позволит избежать перегруженности пространства и создать ощущение легкости. Кроме того, оба стиля предполагают использование светлой палитры.
Визуальный шум
Очень важно исключить хранение продуктов и утвари на открытых полках и других системах хранения.
Фасады должны быть сплошными, без прозрачных стеклянных вставок.
Совет по технике
По возможности стоит использовать встроенную бытовую технику или разместить её в других помещениях.
Хорошим решением может стать утепленный балкон.
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