Топ оригинальных идей для декора окон без штор: Матовые стекла, витражи и другие варианты

Топ оригинальных идей для декора окон без штор

2:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На протяжении многих лет шторы были основным вариантом декора окон. Однако дизайнер Юлия Тычино предлагает альтернативные идеи для тех, кто хочет обновить оформление окон.

Фото: unsplash.com by Maxime Amoudruz, PDM

Матовые стекла

Матовые стекла эффективно решают задачу обеспечения приватности и защиты от яркого солнца. Нет необходимости полностью матировать окно — достаточно обработать только его часть или нанести на стекло декоративный пескоструйный узор.

Декоративные наклейки

Для креативных людей декоративные клейкие пленки могут стать отличным решением. Они позволяют превратить окно в настоящую художественную композицию. В магазинах можно найти пленки с разнообразными рисунками: от цветов до светящихся в темноте фраз. Выбирайте пленку, которая легко удаляется, чтобы иметь возможность менять дизайн в зависимости от вашего настроения или времени года.

Витражи

Витражные окна хорошо вписываются в классический интерьер, но при правильном подборе цветовой палитры и стиле могут подойти и к современному декору. Размер окна влияет на впечатление от витража: крупные витражи смотрятся эффектнее.

Если установка витражного остекления не планируется, можно использовать витражную пленку. Она заменит шторы, обеспечит приватность и легко меняется.

Декоративные экраны

Экраны из металла, дерева или пластика можно использовать не только для батарей, но и для окон. Эти своеобразные "ширмы" защитят от солнечных лучей, обеспечат приватность и добавят интерьеру особый стиль. Также уход за такими конструкциями не вызывает трудностей.

Складные экраны — практичное решение, которое можно легко убрать, когда они не нужны.

Бусы

Хотя бусы вместо штор могут показаться устаревшим вариантом, правильно подобранные они могут привнести в интерьер легкость и динамичность. Для экологичного стиля подойдут деревянные бусины, для хай-тека — стеклянные, для лофта — металлические, а для средиземноморского стиля — ракушки.