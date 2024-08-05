Какой утеплитель выбрать для деревянного дома: сравнение популярных материалов

Топ-3 теплоизоляционных материала для деревянного дома

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Утепление деревянного дома часто вызывает множество вопросов, один из которых звучит так: "Какой теплоизоляционный материал выбрать?".

Фото: unsplash.com by Valentina Locatelli, PDM

Ответ на этот вопрос дала эксперт и дизайнер Юлия Тычино.

Из множества материалов, подходящих для утепления деревянного дома, представленных на современном строительном рынке, специалист выделила три наиболее распространённых: стекловата, минеральная вата и экструдированный или ячеистый пенополистирол.

Пенополистирол обладает отличными теплоизоляционными свойствами, превосходящими характеристики других материалов. Он почти не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Однако при контакте с огнём пенополистирол плавится и выделяет опасные газы. Поэтому, если вы выбрали этот материал, необходимо быть особенно внимательным и предусмотреть дополнительные меры защиты. Пенополистирол можно использовать в местах с минимальным контактом с деревом, таких как отмостка, цоколь или фундамент.

Минеральная вата и стекловата схожи по характеристикам и одинаково хорошо подходят для утепления деревянного дома.