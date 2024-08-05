Какие предметы интерьера из СССР не подходят для современного дизайна

Какие предметы интерьера не вписываются в современный дизайн

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В интерьере есть предметы, которым не место, даже если дом оформлен в стиле винтаж или лофт.

Фото: commons.wikimedia.org by Olga North, CC0

В основном это вещи из советского времени. Они не могут претендовать ни на звание антиквариата, ни на статус предметов для ретростиля.

Эксперт в области дизайна и интерьера Юлия Тычино рассказала, каким вещам не место в современном интерьере.

Рога

Оленьи рога когда-то были популярным декоративным элементом, часто висящим в прихожей или гостиной. Они символизировали благополучие и достаток, служили вешалкой или просто украшением стен.

Камыш в вазе

Из камыша и других природных материалов создавались композиции для украшения интерьера.

Однако многие до сих пор считают, что камыш приносит в дом негативную энергию.

Самодельные шторки

Часто вешались в дверном проеме на кухне и изготавливались из скрепок, поздравительных открыток и пробок.

Салфетки

Ручная работа до сих пор ценится, но вышивка, по мнению стилистов и дизайнеров, не приживается в современном интерьере.

Возможно, это связано с привычкой многих советских граждан накрывать вязаными салфетками телевизоры, комоды и другую мебель.