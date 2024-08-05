Эксперты выяснили, что доходы от сдачи квартир всегда больше процентов по вкладам

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Исследование показало, что доход от сдачи однокомнатных квартир без ипотеки на вторичном рынке в 35 городах, включая Сочи, Калининград, Московскую и Ленинградскую области, значительно превышает доход от банковских вкладов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Вот основные результаты исследования:

* Средний доход от аренды составил 6,6% годовых (+0,8% за год).

* Стоимость квартир за год выросла на 13%.

* Ставки аренды увеличились в среднем на 29%.

Самая высокая доходность была зафиксирована в Хабаровске, Калининграде и Ижевске — от 8% до 9% годовых. Наименьшая доходность наблюдалась в Севастополе (4,2%), Казани (5,2%) и Набережных Челнах (5,6%).

В Москве и Санкт-Петербурге годовая аренда составляет около 330 тысяч рублей. Однако в Москве и Сочи доход от аренды значительно выше — 768 тысяч рублей и 697 тысяч рублей соответственно.

На конец июля процент по вкладам в банках составлял от 15% до 19% годовых. Таким образом, рентабельность аренды почти в три раза ниже, чем у депозита.