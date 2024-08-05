Россияне стали отдавать предпочтение вкладам, а не ипотеке

Россияне предпочитают инвестировать во вклады, а не в ипотеку

0:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты выяснили, что вместо первоначального взноса по ипотеке россияне направят средства на вклады.

Фото: Freepik by bedneyimages, PDM

По словам эксперта, в результате перевода средств с ипотечных счетов на вклады, учитывая капитализацию, в общей сложности в банки поступит 403 миллиарда рублей. Клиенты банков в большинстве своём перенесут свои средства с закрывающихся вкладов на новые депозиты.

Причина этого решения проста: ставки по вкладам продолжают расти, в то время как рост ипотечных ставок фактически сдерживает спрос на них.