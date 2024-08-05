Эксперт рассказал, как сделать ванную комнату просторнее с помощью зеркала

Как выбрать зеркало для ванной

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зеркало является неотъемлемой частью ванной комнаты. Оно служит не только для удобства при бритье или других гигиенических процедурах, но и играет важную роль в улучшении интерьера. Отражающая поверхность может сделать ванную комнату более уютной и визуально привлекательной, а также зрительно расширить пространство.

Фото: Pexels by Athena, CC0

Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино поделилась простым способом, который поможет создать идеальный внешний вид ванной комнаты. Она советует использовать зеркало без рамки, которое следует установить над раковиной на всю ширину стены и, по возможности, до самого потолка. Это позволит маленькой ванной комнате казаться гораздо просторнее за счёт "стирания" границы между стенами и потолком, а также придаст помещению интересный и необычный вид.