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Натуральные vs синтетические ковры: что лучше для вашего интерьера

Как выбрать идеальный ковер для вашего дома

1:27
Недвижимость

При выборе ковра важно учитывать не только его внешний вид, но и эксплуатационные качества.

Как выбрать идеальный ковер для вашего дома
Фото: English Wikipedia by GuateRob, CC BY 3.0

Кроме того, дизайнер Юлия Тычино советует учитывать ваши привычки и образ жизни. Например, наличие питомцев или маленьких детей, а также финансовые возможности для приобретения дорогой мебели.

Ответив на эти вопросы, выбор ковра не покажется вам сложной задачей. Наши советы помогут вам в этом.

Если вы планируете постелить ковер в спальню или кабинет с низким уровнем проходимости, обратите внимание на менее износостойкие ковры с высоким мягким ворсом. Они считаются самыми красивыми и уютными.

Поскольку уровень загрязнения в таких помещениях невысок, чистить ковры придется нечасто. Вы можете смело выбирать ковры из натуральных материалов, таких как шерсть или шелк. Эти материалы имеют множество преимуществ: они приятны на ощупь, роскошно выглядят и долговечны при правильном уходе.

Однако, у них есть и недостатки: высокая стоимость, быстрое выцветание под воздействием прямых солнечных лучей и уязвимость перед молью.

В гостиной и коридоре лучше использовать износостойкие ковры из синтетических тканей, таких как вискоза или полиэстер. Эти ковры стоят значительно дешевле, легко чистятся, но срок их службы будет короче.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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