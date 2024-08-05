Натуральные vs синтетические ковры: что лучше для вашего интерьера

При выборе ковра важно учитывать не только его внешний вид, но и эксплуатационные качества.
Кроме того, дизайнер Юлия Тычино советует учитывать ваши привычки и образ жизни. Например, наличие питомцев или маленьких детей, а также финансовые возможности для приобретения дорогой мебели.
Ответив на эти вопросы, выбор ковра не покажется вам сложной задачей. Наши советы помогут вам в этом.
Если вы планируете постелить ковер в спальню или кабинет с низким уровнем проходимости, обратите внимание на менее износостойкие ковры с высоким мягким ворсом. Они считаются самыми красивыми и уютными.
Поскольку уровень загрязнения в таких помещениях невысок, чистить ковры придется нечасто. Вы можете смело выбирать ковры из натуральных материалов, таких как шерсть или шелк. Эти материалы имеют множество преимуществ: они приятны на ощупь, роскошно выглядят и долговечны при правильном уходе.
Однако, у них есть и недостатки: высокая стоимость, быстрое выцветание под воздействием прямых солнечных лучей и уязвимость перед молью.
В гостиной и коридоре лучше использовать износостойкие ковры из синтетических тканей, таких как вискоза или полиэстер. Эти ковры стоят значительно дешевле, легко чистятся, но срок их службы будет короче.
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