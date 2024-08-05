Какие документы надо проверить при покупке земельного участка во избежание признания сделки недействительной

Юрист Сивакова посоветовала проверять матримониальный статус продавца земли

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При покупке земельного участка для индивидуального жилищного строительства требуйте у продавца прежде всего выписку из ЕГРН, посоветовала юрист Ирина Сивакова.

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, CC BY-SA 3.0

Из этого документа вы можете узнать: основные характеристики и зарегистрированные права на объект недвижимости, категорию земель, к которой относится участок, не находится ли он под залогом или арестом, не входит ли в охранную зону (ЗОУИТ), а также виды разрешённого использования участка.

На публичной кадастровой карте нужно проверить межевание — там обозначены границы участка.

Изучите личность продавца: действителен ли его паспорт, состоял ли он в браке на момент приобретения участка, есть ли у него непогашенные задолженности, не числится ли он на учете в ПНД, в каких судебных спорах он участвовал.

Полезно также найти на сайте муниципальной администрации местные Правила землепользования и застройки (они публикуются), чтобы выяснить особенности строительства в этом населённом пункте.