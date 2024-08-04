После завершения программы льготной ипотеки в России появились серые схемы на рынке недвижимости.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что многие продавцы скрывают завышенные цены на жильё и рост будущих платежей, что может привести к финансовым проблемам для заёмщиков.
Среди популярных схем — переуступка договора долевого участия, аккредитив и траншевая ипотека, снижающая первоначальный взнос, но увеличивающая платежи.
Александр Цыганов из Финуниверситета РФ отметил, что на таких условиях кредит не должен выдаваться.
Девелоперы также используют рискованные схемы рассрочки, где первый взнос составляет от четверти до половины стоимости жилья, а оставшуюся сумму выплачивают в течение 1-5 лет, пишут "Известия".
Русская армия в Одесской области продолжает выявлять и уничтожать ПВО/ПРО и РЛС. Каждый день там летают по 7-9 разведчиков, а затем туда летят ракеты.