Не дайте себя обмануть: россиянам рассказали, как выгодно взять ипотеку

На российском рынке недвижимости начали наблюдаться серые схемы

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

После завершения программы льготной ипотеки в России появились серые схемы на рынке недвижимости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что многие продавцы скрывают завышенные цены на жильё и рост будущих платежей, что может привести к финансовым проблемам для заёмщиков.

Среди популярных схем — переуступка договора долевого участия, аккредитив и траншевая ипотека, снижающая первоначальный взнос, но увеличивающая платежи.

Александр Цыганов из Финуниверситета РФ отметил, что на таких условиях кредит не должен выдаваться.

Девелоперы также используют рискованные схемы рассрочки, где первый взнос составляет от четверти до половины стоимости жилья, а оставшуюся сумму выплачивают в течение 1-5 лет, пишут "Известия".