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Дорого и богато: цены на элитное жильё в Москве взлетели до небес

Рост цен на премиум-жильё в Москве достиг рекордных значений

1:02
Недвижимость

На рынке недвижимости Москвы значительное повышение цен фиксируется в сегменте премиум-класса, как сообщает Irn.ru, ссылаясь на исследование компании "Метриум".

Рост цен на премиум-жильё в Москве достиг рекордных значений
Фото: commons.wikimedia.org by Maxim atayants, CC BY-SA 4.0

По данным анализа, самое быстро дорожающее жилье в Москве — это премиум-класс. В июне 2023 года средняя стоимость квадратного метра составляла 776 тысяч рублей, а к июню 2024 года она достигла 931 тысячи рублей.

Стоимость новостроек бизнес-класса также значительно выросла за год: с 452 тысяч рублей до 533 тысяч рублей за квадратный метр, что составляет увеличение на 18 процентов.

Делюкс-класс, являющийся самым дорогим сегментом столичного рынка, подорожал на 8 процентов, и теперь стоимость квадратного метра увеличилась с 2,5 миллиона рублей до 2,7 миллиона рублей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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