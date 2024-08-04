Дорого и богато: цены на элитное жильё в Москве взлетели до небес

На рынке недвижимости Москвы значительное повышение цен фиксируется в сегменте премиум-класса, как сообщает Irn.ru, ссылаясь на исследование компании "Метриум".
По данным анализа, самое быстро дорожающее жилье в Москве — это премиум-класс. В июне 2023 года средняя стоимость квадратного метра составляла 776 тысяч рублей, а к июню 2024 года она достигла 931 тысячи рублей.
Стоимость новостроек бизнес-класса также значительно выросла за год: с 452 тысяч рублей до 533 тысяч рублей за квадратный метр, что составляет увеличение на 18 процентов.
Делюкс-класс, являющийся самым дорогим сегментом столичного рынка, подорожал на 8 процентов, и теперь стоимость квадратного метра увеличилась с 2,5 миллиона рублей до 2,7 миллиона рублей.
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