Какой забор можно установить между соседними участками?

0:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России существуют правила, которые регулируют строительство заборов между соседними участками. Вот основные требования к таким заборам:

Фото: commons.wikimedia.org by George Shuklin, CC BY-SA 1.0

1. Они не должны затенять территорию соседнего участка.

2. Их нужно строить из негорючих материалов.

3. Высота забора не должна превышать 1,5 метра (если только общее собрание членов товарищества не примет иное решение).

4. Забор не должен мешать отводу воды. Это значит, что дождевая вода с крыши вашего дома не должна попадать на участок соседа.

В любом случае установку заборов лучше согласовывать с соседями.