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Какой забор можно установить между соседними участками?

0:44
Недвижимость

В России существуют правила, которые регулируют строительство заборов между соседними участками. Вот основные требования к таким заборам:

Какой забор можно установить между соседними участками?
Фото: commons.wikimedia.org by George Shuklin, CC BY-SA 1.0

1. Они не должны затенять территорию соседнего участка.

2. Их нужно строить из негорючих материалов.

3. Высота забора не должна превышать 1,5 метра (если только общее собрание членов товарищества не примет иное решение).

4. Забор не должен мешать отводу воды. Это значит, что дождевая вода с крыши вашего дома не должна попадать на участок соседа.

В любом случае установку заборов лучше согласовывать с соседями. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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