Как провести межевание садового участка?

Межевание земельного участка — это процесс, в ходе которого устанавливаются, восстанавливаются и закрепляются на местности границы участка, а также определяется его местоположение и площадь.
Вот основные шаги, которые нужно предпринять для проведения межевания:
1. Подготовка документов. Для начала процедуры межевания вам понадобятся правоустанавливающие документы на земельный участок, такие как договор купли-продажи, дарения или мены. Также потребуется кадастровый паспорт или выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
2. Определение границ участка. Для этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который проведёт геодезические работы и определит координаты границ вашего участка.
3. Согласование границ с соседями. Если ваш участок граничит с другими участками, то важно согласовать границы с их владельцами. Это можно сделать в письменной форме или на общем собрании.
4. Подача заявления. После того как границы участка определены и согласованы с соседями, необходимо обратиться в Росреестр с заявлением о постановке земельного участка на кадастровый учёт и регистрации права собственности. К заявлению нужно приложить все необходимые документы, включая межевой план.
5. Ожидание решения. После подачи заявления Росреестр рассмотрит его и примет решение о внесении изменений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). После этого вы получите выписку из ЕГРН с новыми данными о вашем участке.
6. Получение межевого плана. После внесения изменений в ЕГРН вы можете получить межевой план, который будет подтверждать границы вашего участка.
Обратите внимание, что процедура межевания может отличаться в зависимости от региона и конкретной ситуации. Для получения более точной информации рекомендуется обратиться к юристу или кадастровому инженеру.
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