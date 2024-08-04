Какие документы потребуются при сделке по покупке квартиры?

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Для заключения сделки по покупке квартиры вам потребуются следующие документы:

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1. Паспорта всех участников сделки.

2. Правоустанавливающие документы на квартиру, такие как договор купли-продажи, дарения, мены и т. д.

3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), содержащая основные характеристики объекта недвижимости и информацию о зарегистрированных правах на него.

4. Справка об отсутствии задолженности по коммунальным платежам.

5. Согласие супруга или супруги продавца на продажу квартиры, если она была приобретена в браке.

6. Разрешение органов опеки и попечительства, если среди собственников есть несовершеннолетние дети.

7. Нотариально заверенное согласие других собственников, если продавец владеет только долей в квартире.

8. Квитанция об оплате государственной пошлины.

9. Договор купли-продажи квартиры.

В зависимости от конкретных обстоятельств список документов может изменяться.