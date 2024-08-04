Какие документы потребуются при сделке по покупке квартиры?

Для заключения сделки по покупке квартиры вам потребуются следующие документы:
1. Паспорта всех участников сделки.
2. Правоустанавливающие документы на квартиру, такие как договор купли-продажи, дарения, мены и т. д.
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), содержащая основные характеристики объекта недвижимости и информацию о зарегистрированных правах на него.
4. Справка об отсутствии задолженности по коммунальным платежам.
5. Согласие супруга или супруги продавца на продажу квартиры, если она была приобретена в браке.
6. Разрешение органов опеки и попечительства, если среди собственников есть несовершеннолетние дети.
7. Нотариально заверенное согласие других собственников, если продавец владеет только долей в квартире.
8. Квитанция об оплате государственной пошлины.
9. Договор купли-продажи квартиры.
В зависимости от конкретных обстоятельств список документов может изменяться.
Как быстро убрать "рыжики" с авто? Вам понадобятся две вещи: зубная паста без абразивных частиц и чистая ветошь, желательно из микрофибры.