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Какие документы потребуются при сделке по покупке квартиры?

1:11
Недвижимость

Для заключения сделки по покупке квартиры вам потребуются следующие документы:

Какие документы потребуются при сделке по покупке квартиры?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Паспорта всех участников сделки.

2. Правоустанавливающие документы на квартиру, такие как договор купли-продажи, дарения, мены и т. д.

3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), содержащая основные характеристики объекта недвижимости и информацию о зарегистрированных правах на него.

4. Справка об отсутствии задолженности по коммунальным платежам.

5. Согласие супруга или супруги продавца на продажу квартиры, если она была приобретена в браке.

6. Разрешение органов опеки и попечительства, если среди собственников есть несовершеннолетние дети.

7. Нотариально заверенное согласие других собственников, если продавец владеет только долей в квартире.

8. Квитанция об оплате государственной пошлины.

9. Договор купли-продажи квартиры.

В зависимости от конкретных обстоятельств список документов может изменяться. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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