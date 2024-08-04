Различие кадастровой и рыночной стоимости недвижимости

В чём разница кадастровой и рыночной стоимости недвижимости?

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кадастровая и рыночная стоимость недвижимости – это два разных подхода к оценке стоимости объекта.

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Кадастровая стоимость определяется государственными органами в результате массовой оценки объектов недвижимости. Она используется для целей налогообложения, расчёта арендной платы за государственные и муниципальные земли и других государственных нужд. Кадастровая стоимость может быть ниже или выше рыночной стоимости, но она не всегда отражает реальную стоимость конкретного объекта на рынке.

Рыночная стоимость, в свою очередь, определяется на основе анализа рынка недвижимости, местоположения объекта, его характеристик и спроса на подобные объекты. Рыночная стоимость отражает цену, которую покупатель готов заплатить за объект, а продавец согласен получить. Это наиболее объективный показатель стоимости недвижимости на текущий момент времени.

Кадастровая и рыночная стоимости могут различаться из-за различных факторов, таких как местоположение, состояние объекта, наличие инфраструктуры и т. д. В некоторых случаях кадастровая стоимость может быть значительно ниже рыночной, что может привести к снижению налогов и сборов. Однако в других случаях она может быть выше рыночной, что вызывает недовольство собственников недвижимости.

В случае если собственник считает, что кадастровая стоимость его объекта недвижимости завышена, он может оспорить её в судебном порядке, предоставив доказательства рыночной стоимости. Для этого необходимо провести независимую оценку рыночной стоимости объекта и обратиться в суд с заявлением об оспаривании кадастровой стоимости.