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Полезные советы: как выбрать качественную и прочную кровать

Советы, как выбрать кровать

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Недвижимость

Какая кровать самая прочная

Металлические кровати являются одними из самых прочных и долговечных. Металл выдерживает большие механические нагрузки и сохраняет свою форму даже спустя десятилетия. Такие кровати устойчивы к перепадам температуры и влажности. Они могут использоваться в загородном доме в неотапливаемом помещении.

Советы, как выбрать кровать
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Что лучше: кровать с подъемным механизмом или с выдвижными ящиками

Если ваша спальня имеет очень маленькую площадь, рекомендуем выбирать изделие с подъемным механизмом.

Ящики достаточно громоздкие и требуют дополнительного места при выдвижении, что очень проблематично в условиях ограниченного пространства.

Что лучше: кровать с изножьем или без него

Важно уделить внимание изножью и изголовью кровати. Высоким людям, приобретая кровать стандартного размера, лучше отдать предпочтение моделям без изножья. 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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