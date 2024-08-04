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Почему микроквартиры в Москве дороже обычных студий: разбор цен и факторов

Почему микроквартиры в Москве дороже обычных студий

1:22
Недвижимость

Средняя стоимость квадратного метра в микроквартирах площадью до 28 квадратных метров составляет 442,8 тысячи рублей, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на Ольгу Гусеву, главу компании Key Capital. Эти квартиры обходятся дороже стандартных студий и однокомнатных квартир, где средняя цена квадратного метра составляет 381,7 тысячи рублей. В результате, стоимость квадратного метра в микроквартирах в среднем на 16 процентов выше. Тем не менее, их конечная цена делает такие квартиры привлекательными для покупателей. Гусева также отметила, что сейчас каждая седьмая квартира в новостройках столицы имеет площадь менее 28 квадратных метров.

Почему микроквартиры в Москве дороже обычных студий
Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, PDM

С недавнего времени вступило в силу постановление, ограничивающее строительство таких микроквартир в Москве. Минимальные размеры квартир теперь составляют 28 квадратных метров для однокомнатных, 44 квадратных метра для двухкомнатных, 56 квадратных метров для трехкомнатных и 70 квадратных метров для четырехкомнатных. При этом площадь балконов, лоджий, террас и тамбуров в расчет не берется.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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