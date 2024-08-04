Какие доходы должны быть у россиянина для покупки "однушки" в ипотеку

Раскрыт необходимый доход россиян для "однушки" в ипотеку

2:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Россияне, оформившие однокомнатную квартиру по семейной ипотеке, имеют средний доход около 32 тысяч рублей. Эти данные предоставлены федеральной компанией "Этажи".

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Этой суммы достаточно для жителей крупных городов России, чтобы приобрести 35-метровую квартиру в новостройке на 30 лет с минимальным первоначальным взносом. При стандартной оценке заемщиков банки учитывают, чтобы ежемесячный платеж по ипотеке не превышал 70% подтвержденного дохода. Другие кредиты, особенно кредитные карты и рассрочки, повышают требования к доходу. Заместитель руководителя ипотечного департамента компании, Татьяна Решетникова, отметила, что просрочки по предыдущим кредитам, проблемы с кредитной историей и даже одобренные, но не использованные кредиты, могут повлиять на размер выплат. Для повышения шансов на получение ипотеки рекомендуется закрыть все кредитные карты или хотя бы снизить доступный лимит по ним.

Самая дорогая ипотека в Москве. Для покупки однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров по программе семейной ипотеки в столице требуется зарплата в 69,1 тысячи рублей в месяц. В Санкт-Петербурге потребуется 49,2 тысячи рублей, в Нижнем Новгороде — 46,3 тысячи, в Казани — 42,5 тысячи, а в Уфе — 40,8 тысячи рублей. В Краснодаре достаточно зарплаты в 37,3 тысячи рублей, в Екатеринбурге и Новосибирске — по 33,6 тысячи. В Перми ежемесячный доход для оформления семейной ипотеки должен составлять около 32,6 тысячи рублей, в Красноярске — 32,1 тысячи. В Волгограде понадобится не менее 24,3 тысячи рублей, а в Челябинске — 26,8 тысячи.