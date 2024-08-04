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Эксперт рассказал, как правильно выбрать тюль для любого интерьера

Как правильно выбирать тюль

1:46
Недвижимость

Есть мнение, что завершающий штрих после ремонта в квартире или комнате — это оформление окна.

Как правильно выбирать тюль
Фото: commons.wikimedia. org by Дуван, CC BY-SA 3.0

Это целая наука. Сначала нужно выбрать карниз и определить его расположение — на стене или потолке, а затем подобрать длину и цвет материала.

Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино поделилась советами по выбору тюля.

Обычно хозяйки задумываются о выборе штор, но тюль также требует внимания, так как иногда это единственный подходящий вариант оформления окна, когда шторы неуместны.

Есть несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание.

Тюль без портьер
Если легкая занавеска является единственным украшением окна, основное внимание нужно уделить цвету.

Цвет материала подбирают под цвет крупной мебели, обоев, краски на стенах или текстиля комнаты.

Если тюль подбирается под цвет стен, ткань должна быть на несколько тонов темнее или контрастировать с ними.

Расположение окон
Это второй важный момент. Для южной стороны лучше выбирать цвета холодной палитры, такие как серебристый, серый или голубой тюль. Это поможет визуально расширить пространство.

Для северной и западной стороны лучше подходят теплые тона, такие как бежевый, желтый, оранжевый или персиковый.

Высота потолков
Чтобы визуально "поднять" потолок, нужно выбрать тюль с вертикальным рисунком. Это могут быть линии-вставки из других материалов или особые техники изготовления ткани.

Для узкой комнаты подойдет занавеска с горизонтальными полосами или ткани-омбре, где один цвет плавно переходит в другой.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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