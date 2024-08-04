Как превратить недостаток в достоинство: дизайнер о том, как улучшить вид из окна вашего

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Как улучшить вид из окна

1:08
Недвижимость

При выборе жилья важно учитывать вид из окна, который может открываться на заброшенный пустырь, бетонный забор или стену старого дома.

Как улучшить вид из окна
Фото: unsplash.com by Александр Шамбон, PDM

Однако, даже такую проблему можно решить с помощью немного фантазии и советов дизайнера Юлии Тычино.

Перенос акцента
Создайте акцент на окне, покрасив его в яркий цвет. Это привлечет внимание к декору, а не к виду за окном. Если у вас пластиковые окна, цвет можно добавить через оконные откосы, так как пластиковые рамы не подлежат покраске. Также можно разместить перед окном яркий предмет, например, электрокамин.

Маскировка стекла
Для маскировки окна можно использовать витражи, установив раму с витражным стеклом или наклеив специальную пленку. Альтернативный вариант — шторы с принтом вашего любимого пейзажа.

Установка полок
Установка полок перед окном имеет три преимущества: они отвлекают внимание от вида за окном, используют пространство, которое обычно остается незадействованным, и оптимизируют систему хранения.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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