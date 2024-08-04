Топ-3 предмета интерьера, которые устарели и портят ваш дом: как избавиться от ненужного декора

Топ-3 предмета интерьера, которые устарели и портят ваш дом

1:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В современных домах редко можно встретить деревянные счеты или массивный дисковый телефон 1950-х годов, ведь эти предметы давно устарели.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Тем не менее, существуют и другие вещи, менее очевидные, которые также могут негативно повлиять на ваш интерьер. Дизайнер Юлия Тычино выделила несколько таких предметов.

Картины в дешевых позолоченных рамах, купленные в магазинах китайских товаров

Эти украшения были на пике популярности в конце 1990-х и 2000-х годов. На стенах многих домов можно было увидеть изображения пляжей с пальмами, осенние леса, горные пейзажи, ягуаров на деревьях и поля с маками.

Однако для современных интерьеров они не подходят, поэтому стоит рассмотреть возможность переместить их на дачу и устроить там выставку.

Двуспальная кровать с изголовьем в стиле барокко в хрущевке

После долгих лет экономии многие люди мечтают о роскоши. Поэтому иногда пары приобретают огромную кровать с пафосным изголовьем, украшенным лаком, завитками и позолотой.

Такая кровать может эффектно смотреться в четырехзвездочном отеле Турции (и то не факт), но в условиях среднестатистической квартиры она выглядит нелепо. Куда более актуальным и современным решением станет кровать с простой геометрией.

Разноцветные ламбрекены из плотных тканей на кухонном окне

Прежде чем украшать кухонное окно десятками метров тюля, учитывая ежедневные испарения и запахи, задумайтесь о целесообразности такого решения.

С точки зрения эстетики, такой выбор сложно назвать удачным: пышные фалды и изгибы не соответствуют стилю кухни. Шанс того, что остальные элементы интерьера будут гармонировать с таким декором, ничтожно мал.