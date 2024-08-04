Как организовать гардеробную в небольшой квартире: советы дизайнера

Как организовать гардеробную в небольшой квартире

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие люди считают гардеробную важной, а иногда и неотъемлемой частью дома, без которой они не чувствуют себя комфортно и удобно.

Фото: Unsplash by Parker Burchfield, PDM

Если вы тоже так думаете, но живете в небольшой квартире, обратите внимание на советы дизайнера Юлии Тычино. Она рассказывает, как разместить большое количество одежды в условиях ограниченного пространства.

Полускрытая зона

Небольшая ниша в спальне может стать идеальным местом для гардеробной, даже если она не полностью скрыта. Это решение не займет основное пространство спальни, что поможет визуально выровнять ее периметр.

Установите большое зеркало напротив гардеробной, чтобы удобно хранить вещи и проводить примерки.

Открытая гардеробная

Если скрытая гардеробная невозможна, постарайтесь вписать её в общий интерьер. Для этого подойдет большой шкаф высотой до потолка с открытыми полками, уютной подсветкой и гармоничным декором.

В квартире-студии или с открытой планировкой такая гардеробная может выполнять роль перегородки, разделяющей пространство на зоны.

Большая открытая гардеробная

Шкаф — не единственный вариант для гардеробной. Можно сделать её более воздушной и непринужденной.

Установите окрашенные в контрастный цвет полки на стене в небольшой нише, которая часто встречается в комнатах с нестандартной планировкой. Это обеспечит свободный и удобный доступ ко всем вещам.