Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне выбирают элитные отели: самые дорогие отпуска этого года
Раскрыт необходимый доход россиян для "однушки" в ипотеку
Внезапная одышка может быть симптомом ТЭЛА, предупредила флеболог Смирнова
Алла Пугачева готовится к возвращению в Москву из Прибалтики
Как выбрать идеальную прическу по форме лица: советы от Ксении Бохо
Как правильно выбирать тюль
Как улучшить вид из окна
Топ-3 предмета интерьера, которые устарели и портят ваш дом
Чаплин: в России расширяется поддержка в части предоставления социальных льгот
Как организовать гардеробную в небольшой квартире: советы дизайнера

Как организовать гардеробную в небольшой квартире

1:31
Недвижимость

Многие люди считают гардеробную важной, а иногда и неотъемлемой частью дома, без которой они не чувствуют себя комфортно и удобно.

Как организовать гардеробную в небольшой квартире
Фото: Unsplash by Parker Burchfield, PDM

Если вы тоже так думаете, но живете в небольшой квартире, обратите внимание на советы дизайнера Юлии Тычино. Она рассказывает, как разместить большое количество одежды в условиях ограниченного пространства.

Полускрытая зона
Небольшая ниша в спальне может стать идеальным местом для гардеробной, даже если она не полностью скрыта. Это решение не займет основное пространство спальни, что поможет визуально выровнять ее периметр.

Установите большое зеркало напротив гардеробной, чтобы удобно хранить вещи и проводить примерки.

Открытая гардеробная
Если скрытая гардеробная невозможна, постарайтесь вписать её в общий интерьер. Для этого подойдет большой шкаф высотой до потолка с открытыми полками, уютной подсветкой и гармоничным декором.

В квартире-студии или с открытой планировкой такая гардеробная может выполнять роль перегородки, разделяющей пространство на зоны.

Большая открытая гардеробная
Шкаф — не единственный вариант для гардеробной. Можно сделать её более воздушной и непринужденной.

Установите окрашенные в контрастный цвет полки на стене в небольшой нише, которая часто встречается в комнатах с нестандартной планировкой. Это обеспечит свободный и удобный доступ ко всем вещам.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Не тратьте деньги на ремонт: вот как легко убрать ржавчину с автомобиля

Как быстро убрать "рыжики" с авто? Вам понадобятся две вещи: зубная паста без абразивных частиц и чистая ветошь, желательно из микрофибры.

Лёгкий способ удаления ржавчины с кузова автомобиля
В Донбассе ВС РФ идут по хребту господствующих высот, сталкивая в низины боевиков
Сводка с фронта: враг атаковал 55-ю дронами Ростовскую область, русское наступление на Покровск
Хотите богатый урожай томатов? Тогда обязательно соблюдайте эти 4 правила полива в августе
Сводка с фронта: шокирующая статистика дезертирства ВСУ, в Ковеле город восстал против ТЦК
На аэродроме в Чугуеве уничтожены склады боеприпасов и техники ВСУ Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
Казахстан требует объяснений от МОК после поражения своего спортсмена на ОИ-2024
Окончательно: Алла Пугачёва собирается вернуться в Россию вместе с детьми
Растворимый кофе не так уж плох: мифы и реальность о вреде и составе популярного напитка
Растворимый кофе не так уж плох: мифы и реальность о вреде и составе популярного напитка
Последние материалы
Скрытые расходы на отдых в Турции: россиянка поделилась своим опытом
Эксперты назвали основные ошибки при оформлении страховки
Коллагеновый солярий: инновационный уход за возрастной кожей
Как "Ривердейл" повлиял на отношения между братьями Спроусами
Создать пассивный доход можно с помощью акций, депозитов и облигаций
Врач Серёжина посоветовала взять в отпуск регидрон и активированный уголь
Лучшие рецепты для малинового урожая
СК "Согласие" улучшила свой кредитный рейтинг
Почему некоторые подержанные автомобили лучше обходить стороной
Удобные и модные прически для пляжа от Виктории Максимовой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников