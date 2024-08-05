Количество элитных новостроек в Москве выросло до рекордных показателей

Предложение по элитным новостройкам в Москве достигло рекордных значений

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В июне предложение новостроек премиум-класса в Москве достигло рекордного уровня — 477 тысяч квадратных метров. По данным компании "Метриум", это максимальный показатель за всю историю. В реализации находилось 60 проектов, а в продаже было 5800 квартир и апартаментов.

Фото: commons.wikimedia.org by Maxim atayants, CC BY-SA 4.0

Структура предложения новостроек премиум-класса по стадиям готовности также изменилась за год. Доля объектов на котловане увеличилась до 23% с 13%, а готовые дома стали дефицитом — их доля снизилась до 9% в июне 2024 года по сравнению с 11% годом ранее, пишет Газета.Ru.

Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев отмечает, что в премиальном сегменте сейчас наиболее востребованы готовые новостройки и дома на высоких стадиях строительства.

"В премиальном сегменте сейчас наиболее востребованы готовые новостройки и дома на высоких стадиях строительства. Клиенты в этом сегменте обычно не хотят долго ждать окончания стройки", — объяснил Дмитрий Голев.

Продажи элитного жилья в Москве за год увеличились втрое, так как россияне активно инвестируют в премиальную недвижимость.