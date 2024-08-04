Советы эксперта: как выбрать раковину для ванной комнаты

Если рост человека выше среднего, рекомендуется выбирать умывальники длиной более 60 см. Для небольших ванных комнат важно выбирать умывальники размером 40 см и 45 см. Это компактные варианты, которые помогут сэкономить место. Для обычных многоквартирных домов подойдут умывальники шириной 50 см и 55 см.
Керамика экологически чиста, выдерживает высокие температуры, устойчива к царапинам и легко моется. Она много весит, стоит дороже нержавеющей стали и не выдерживает падения тяжелых предметов.
Искусственный камень гигиеничен, легко моется, прослужит более 10 лет.
Ответ на вопрос, какая мойка лучше, матовая или глянцевая, зависит от того, что для вас важнее: глянцевая поверхность выглядит более эффектно, но требует более тщательного ухода. Матовый вариант выглядит немного "проще", но за ним гораздо проще ухаживать.
Как быстро убрать "рыжики" с авто? Вам понадобятся две вещи: зубная паста без абразивных частиц и чистая ветошь, желательно из микрофибры.