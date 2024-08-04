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Советы эксперта: как выбрать раковину для ванной комнаты

Советы по выбору раковины для ванной комнаты

1:15
Недвижимость

Как выбрать умывальник для ванной комнаты

Если рост человека выше среднего, рекомендуется выбирать умывальники длиной более 60 см. Для небольших ванных комнат важно выбирать умывальники размером 40 см и 45 см. Это компактные варианты, которые помогут сэкономить место. Для обычных многоквартирных домов подойдут умывальники шириной 50 см и 55 см.

Советы по выбору раковины для ванной комнаты
Фото: commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki, CC0

Какая мойка лучше: керамическая или искусственный камень

Керамика экологически чиста, выдерживает высокие температуры, устойчива к царапинам и легко моется. Она много весит, стоит дороже нержавеющей стали и не выдерживает падения тяжелых предметов.

Искусственный камень гигиеничен, легко моется, прослужит более 10 лет.

Что лучше: глянцевая или матовая мойка

Ответ на вопрос, какая мойка лучше, матовая или глянцевая, зависит от того, что для вас важнее: глянцевая поверхность выглядит более эффектно, но требует более тщательного ухода. Матовый вариант выглядит немного "проще", но за ним гораздо проще ухаживать.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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