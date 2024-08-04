Советы эксперта: как выбрать раковину для ванной комнаты

Советы по выбору раковины для ванной комнаты

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как выбрать умывальник для ванной комнаты

Если рост человека выше среднего, рекомендуется выбирать умывальники длиной более 60 см. Для небольших ванных комнат важно выбирать умывальники размером 40 см и 45 см. Это компактные варианты, которые помогут сэкономить место. Для обычных многоквартирных домов подойдут умывальники шириной 50 см и 55 см.

Фото: commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki, CC0

Какая мойка лучше: керамическая или искусственный камень

Керамика экологически чиста, выдерживает высокие температуры, устойчива к царапинам и легко моется. Она много весит, стоит дороже нержавеющей стали и не выдерживает падения тяжелых предметов.

Искусственный камень гигиеничен, легко моется, прослужит более 10 лет.

Что лучше: глянцевая или матовая мойка

Ответ на вопрос, какая мойка лучше, матовая или глянцевая, зависит от того, что для вас важнее: глянцевая поверхность выглядит более эффектно, но требует более тщательного ухода. Матовый вариант выглядит немного "проще", но за ним гораздо проще ухаживать.