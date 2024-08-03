Как организовать рабочее пространство дома: советы по мебели, цветам и декору

Как организовать рабочее пространство дома

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Иногда возникает необходимость решать рабочие задачи дома, и для этого важно организовать комфортное пространство.

Фото: flickr.com by Craig Howell, CC BY 2.0

Оно должно гармонично вписываться в общий интерьер, быть удобным и функциональным, как отмечает Юлия Тычино, эксперт по дизайну интерьера.

Какие рекомендации можно учесть?

Мебель

Прежде всего, оцените доступное пространство. Если у вас небольшая квартира, возможно, стоит рассмотреть подвесной стол или переделать подоконник в рабочую зону.

Если же пространства достаточно, выберите качественный стол, который гармонирует с интерьером. Для выделения рабочей зоны можно использовать стеллаж или специализированную мебель. В случае со стеллажом лучше выбрать открытый вариант, чтобы не перегружать пространство.

Если вы предпочитаете шкафчики, попробуйте подобрать их в том же цвете, что и стены, и без видимой фурнитуры, чтобы создать ощущение целостности.

Цветовые решения

Хотя можно выбрать цвет мебели, совпадающий со стенами, также стоит обратить внимание на другие оттенки. Рабочая зона в мятных, синих или зелёных тонах будет выглядеть очень привлекательно. Для маленьких помещений подойдут белые или песочные оттенки.

Декор

Чтобы рабочая зона выглядела более уютно, добавьте декор. Хорошей идеей будет разместить на столе рамку с памятными фотографиями. На стеллажах или подвесных полках можно поставить комнатные растения, а на стенах разместить мотивирующие постеры или картины.