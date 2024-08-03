Как выбрать люстру для спальни: практические советы от дизайнера

Как правильно выбрать люстру для спальни

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Честно говоря, не имеет значения, для какой комнаты вы выбираете люстру — будь то гостиная, кухня или спальня. Важно, чтобы освещение соответствовало назначению помещения.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Эксперт и дизайнер Юлия Тычино, подготовила несколько полезных советов по выбору люстры для спальни.

Расположение кровати

При выборе люстры для спальни ключевым фактором является размещение кровати. В просторных комнатах лучше всего подойдет люстра, установленная по центру потолка. В маленьких спальнях оптимальным решением будет люстра, расположенная прямо над кроватью, в сочетании с точечными потолочными светильниками.

Размер люстры

Важно, чтобы люстра не была слишком громоздкой. Вам вряд ли будет комфортно спать под большим светильником, свисающим с потолка. Кроме того, высота потолка может ограничивать такие дизайнерские решения.

Форма комнаты

Для узкой спальни подойдут люстры с лампами, выстроенными в одну линию, что обеспечит равномерное освещение. В стандартных помещениях можно выбрать модели с округлой формой, где лампы собираются в центре, создавая видимость грозди ягод.

Дополнительные источники света

Для дополнения люстры в спальне хорошо подойдут бра или прикроватные лампы. Вы можете выбрать осветительные приборы из одной коллекции или модели, которые гармонируют по форме, стилю и цвету. Если вам нравится контраст, убедитесь, что в интерьере есть хотя бы одна деталь, поддерживающая этот контраст.

Комфорт и уют

Чтобы спальня была комфортной и уютной, отдавайте предпочтение моделям с закрытыми плафонами и абажурами, которые создают мягкий рассеянный свет.