Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разработчики PUBG забанили почти полтора миллиона человек
Юрист оценил заявление Бакальчука о неадекватности жены
Автожурнал "ЗР" рассказал, как продлить жизнь двигателя
Плазмолифтинг: как восстановить молодость кожи с помощью инъекций
PNAS Nexus: модифицированные бактерии кожи уменьшили частоту укусов комаров на 64%
Хохлов выбил ZOV из Кубка России в первом же матче
Очередь из тысячи машин выстроилась перед Крымским мостом
Идеальные брови: советы по уходу и коррекции от профессионала
Елена Драпеко высказалась против запрета старых мультфильмов Disney
Как сделать гостиную уютной и гостеприимной: советы по обустройству интерьера от экспертов

Секреты уютной гостиной: что делать и чего избегать

1:18
Недвижимость

Гостиная является сердцем любой квартиры, поэтому её атмосфера должна быть тёплой и гостеприимной. Если не удаётся создать нужную атмосферу, стоит выяснить, в чём причина.

Секреты уютной гостиной: что делать и чего избегать
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish, PDM

Избыток мебели и деталей

Если в комнате не хватает свободного пространства, она не будет уютной. Изобилие мебели, декора и прочих элементов создаёт ощущение тесноты.

Рассмотрите возможность пересмотра интерьера. Возможно, вы обнаружите лишние кресла, которыми никто не пользуется, или замените часть мебели на более компактные варианты.

Недостаток текстиля

Эксперты считают, что текстиль способен оживить любое пространство и сделать его уютнее.

Также важно учитывать цвет текстиля. Лучше выбирать приятные оттенки, которые способствуют отдыху и создают благоприятную атмосферу.

Минимализм

Минимализм в оформлении помещений чрезвычайно популярен и выглядит стильно и современно на снимках в социальных сетях.

Однако, чтобы чувствовать себя комфортно в минималистичной гостиной, нужно иметь определённый склад характера. Поэтому стоит добавлять в пространство предметы, которые кажутся вам необходимыми и приятными.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"Норникель", если выведет мощности в Китай, может быть национализирован

Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.

"Норникель" намерен вынести стратегическое производство в Китай. Надо ли это России?
ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Сводка с фронта: враг атаковал 55-ю дронами Ростовскую область, русское наступление на Покровск
Либо долгое истощение, либо разгромный удар — как окончится спецоперация России на Украине
В Донбассе ВС РФ идут по хребту господствующих высот, сталкивая в низины боевиков Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
США начали смягчать санкции против РФ. Европа опять "в дураках"
Стало известно о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС
В США прокомментировали кадры уничтожения "Леопарда" ВСУ
В США прокомментировали кадры уничтожения "Леопарда" ВСУ
Последние материалы
Очередь из тысячи машин выстроилась перед Крымским мостом
Идеальные брови: советы по уходу и коррекции от профессионала
Елена Драпеко высказалась против запрета старых мультфильмов Disney
Американская гимнастка прокомментировала свою победу на олимпиаде цитатой Трампа
Как расторгнуть страховой договор и получить возврат средств
Кейт Миддлтон переживает из-за выхода нового сериала про её семью
Рэпер Джиган и Оксана Самойлова могли потратить на отдых 4,2 млн рублей
Дударев: с 1 октября россиянам повысят зарплаты
Врач Залетова: при похудении можно есть мороженое
Россияне стали чаще путешествовать за границу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников