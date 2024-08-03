Как сделать гостиную уютной и гостеприимной: советы по обустройству интерьера от экспертов

Секреты уютной гостиной: что делать и чего избегать

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Гостиная является сердцем любой квартиры, поэтому её атмосфера должна быть тёплой и гостеприимной. Если не удаётся создать нужную атмосферу, стоит выяснить, в чём причина.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish, PDM

Избыток мебели и деталей

Если в комнате не хватает свободного пространства, она не будет уютной. Изобилие мебели, декора и прочих элементов создаёт ощущение тесноты.

Рассмотрите возможность пересмотра интерьера. Возможно, вы обнаружите лишние кресла, которыми никто не пользуется, или замените часть мебели на более компактные варианты.

Недостаток текстиля

Эксперты считают, что текстиль способен оживить любое пространство и сделать его уютнее.

Также важно учитывать цвет текстиля. Лучше выбирать приятные оттенки, которые способствуют отдыху и создают благоприятную атмосферу.

Минимализм

Минимализм в оформлении помещений чрезвычайно популярен и выглядит стильно и современно на снимках в социальных сетях.

Однако, чтобы чувствовать себя комфортно в минималистичной гостиной, нужно иметь определённый склад характера. Поэтому стоит добавлять в пространство предметы, которые кажутся вам необходимыми и приятными.