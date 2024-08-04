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Стало известно, сколько на самом деле придётся потратить покупателям недвижимости в Италии по программе "дом за 1 евро"

Британец Джордж Лэнг поделился опытом покупки жилья в Италии за 1 евро

3:03
Недвижимость

Как и многие молодые британцы, 29-летний Джордж Лэнг хотел улучшить жилищные условия, но не видел для себя перспектив в Лондоне, где средний дом стоит немыслимых 528 тысяч фунтов.

Британец Джордж Лэнг поделился опытом покупки жилья в Италии за 1 евро
Фото: George Laing on IG is licensed under public domain

"Я жил в Лондоне, и более 30% моей зарплаты уходило на аренду, поэтому, когда я решил, что хочу инвестировать в недвижимость, у меня не было возможности накопить на депозит. Если бы я хотел купить дом, мой кредитный рейтинг был бы недостаточно высок, чтобы получить ипотеку", — вспоминает он.

Мужчина нашёл в интернете информацию о знаменитой итальянской программе "Дом за 1 евро".

"У меня нет реальной связи с Сицилией. Я ездил туда на школьную экскурсию, когда мне было около 14 лет, и ничего толком не помнил. Я просто очень хотел иметь собственный дом, а в мире не так много мест, где это можно сделать всего за несколько тысяч долларов", — рассказал Джордж Euronews.

"Я не особо размышлял над своим решением, поскольку заранее не видел ни одного объекта недвижимости. Когда вы приходите на просмотр, попадаете в компанию из ещё 10 человек и женщины, которая водит вас по городу со связкой из более чем 100 ключей, и это просто выбор домов, которые она решит вам показать", — продолжает он.

По словам англичанина, ему достался неплохой дом. "Крыша не проваливалась, и всё казалось довольно крепким. Плюс мое счастливое число — 11, и это номер дома", — радуется он.

"Когда вы платите в общей сложности около 5000 евро [включая сборы] за дом, вы не можете быть слишком придирчивы, — признаёт он. — В Лондоне за эти деньги даже сарай не купишь. Я платил более 1000 евро за аренду, так что этот дом обошелся мне всего в пять месяцев аренды".

По условиям программы он должен в течение трёх лет отремонтировать купленную недвижимость.

Пока что Джордж потратил всего 300 евро на стройматериалы (он старается выполнять ремонтные работы своими руками), 1500 — на поездку. Британец надеется, что в конечном итоге общие расходы на всю эту затею не превысят 15 тысяч евро.

Он считает этот опыт настолько положительным, что собирается купить ещё 10 домов, отремонтировать их и жить как рантье.

"Я настоятельно рекомендую всем заинтересованным лицам также отправиться в это путешествие. Иногда люди думают, что для того, чтобы подняться по лестнице недвижимости, нужны сотни тысяч, но в данном случае это не так", — резюмирует будущий магнат.

И хотя цена 1 евро никоим образом не соответствует действительности, его затраты — сущие крохи на фоне астрономических лондонских цен. "Вам не нужно оставаться в ловушке там, где вы находитесь. Теперь у меня больше шансов позволить себе квартиру в Лондоне, отремонтировав эту недвижимость. Просто рискните", — заключил Джордж Лэнг.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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