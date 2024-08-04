Юрист рассказала, что необходимо включить в договор при сдаче квартиры в аренду

Юрист Нигматуллина посоветовала всегда составлять договор при сдаче квартиры в аренду

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Во избежание проблем при сдаче квартиры важно оформить договор аренды с арендаторами. Об этом напомнила эксперт в области недвижимости Ирина Нигматуллина.

Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under Public domain

Эксперт отметила, что сфера аренды жилья подвержена мошенничеству, и арендаторы могут нанести ущерб имуществу, не возместить убытки, обмануть с оплатой коммунальных услуг и сдать квартиру в субаренду без ведома владельца.

Договор поможет избежать разногласий и даст возможность обратиться в суд при возникновении проблем, пишет Газета.Ru.

"Многие думают, что договор аренды нужен только при долгосрочном найме. В реальности риски при краткосрочной аренде не ниже, чем при долгосрочной", — добавила эксперт.

В договоре следует указать дату оплаты, способ передачи денег, состав квартплаты и сроки предупреждения о расторжении договора для каждой стороны. Также можно предусмотреть штраф для арендатора при досрочном выезде.

Для предотвращения споров о состоянии имущества рекомендуется составить акт приёма-передачи жилья с описанием всех предметов. Если в квартире есть ценные вещи, их состояние можно зафиксировать на фотографиях, чтобы избежать возможных споров.