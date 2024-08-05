Не стесняйтесь вешать ковры на стены — даже в Британии этим не брезгуют

Британцам подсказали, как сделать светлее комнату с окнами на север

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

В России маловато солнечного света, а если окна комнаты выходят на север, кажется, что она и вовсе обречена на вечный полумрак. Однако в Британии, где солнечных дней ещё меньше, нашли выход из положения.

Фото: Wikipedia by siegertmarc, CC BY 2.0

Директор по маркетингу компании Benjamin Moore Хелен Шоу дала несколько советов на этот счёт для сайта Ideal Home.

Добавьте больше источников света. Поскольку солнце редко заглядывает в окна, стоит подумать об искусственном освещении. Можно установить торшеры, бра, настольные лампы.

Используйте зеркала. Они будут отражать свет и делать пространство визуально больше.

Выбирайте тёплые оттенки для стен и мебели. Они помогут создать ощущение тепла и уюта.

Добавьте текстиль. Шторы, ковры, покрывала и подушки добавят комфорта и уюта.

Посадите комнатные растения. Они не только украсят интерьер, но и помогут очистить воздух от вредных веществ.

Повесьте картины и фотографии. Они создадут атмосферу домашнего уюта и добавят индивидуальности вашему пространству.