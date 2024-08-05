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Не стесняйтесь вешать ковры на стены — даже в Британии этим не брезгуют

Британцам подсказали, как сделать светлее комнату с окнами на север

1:12
Недвижимость » Дизайн и интерьер

В России маловато солнечного света, а если окна комнаты выходят на север, кажется, что она и вовсе обречена на вечный полумрак. Однако в Британии, где солнечных дней ещё меньше, нашли выход из положения.

Британцам подсказали, как сделать светлее комнату с окнами на север
Фото: Wikipedia by siegertmarc, CC BY 2.0

Директор по маркетингу компании Benjamin Moore Хелен Шоу дала несколько советов на этот счёт для сайта Ideal Home.

  • Добавьте больше источников света. Поскольку солнце редко заглядывает в окна, стоит подумать об искусственном освещении. Можно установить торшеры, бра, настольные лампы.
  • Используйте зеркала. Они будут отражать свет и делать пространство визуально больше.
  • Выбирайте тёплые оттенки для стен и мебели. Они помогут создать ощущение тепла и уюта.
  • Добавьте текстиль. Шторы, ковры, покрывала и подушки добавят комфорта и уюта.
  • Посадите комнатные растения. Они не только украсят интерьер, но и помогут очистить воздух от вредных веществ.
  • Повесьте картины и фотографии. Они создадут атмосферу домашнего уюта и добавят индивидуальности вашему пространству.
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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