Как создать идеальную ретро-кухню: советы от дизайнера

Как создать идеальную ретро-кухню

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вы цените стильные вещи и старинный шарм, то кухня в ретро-стиле станет отличным выбором для вас.

Фото: Пресс-служба Нового театра

Дизайнер Юлия Тычино предлагает несколько идей, как создать такую атмосферу в вашем доме или квартире.

Особенности ретро-интерьера

Ретро-кухню легко узнать по технике, стилизованной под XIX век. Один из способов создать этот эффект — скрыть современные приборы за фасадами кухонного гарнитура. Также понадобятся искусственно состаренные мебельные предметы и обилие текстильного декора.

Не забудьте использовать как минимум три оттенка в интерьере, а для отделки выберите стекло, керамику и дерево.

Аксессуары и декор

Для подчеркивания эпохи прошлого века вам понадобятся винтажные предметы. Если пространство позволяет, попробуйте найти старинный сундук — он может служить как журнальным, так и кофейным столиком.

Эффект старины усилится с помощью цветочных кашпо в виде деревянных ящичков. В вашем интерьере будут уместны массивный деревянный стол, старинная утварь и фотоснимки в рамках, развешанные на стенах.

Дополните оформление будильниками, часами с кукушкой и тканевыми ковриками на полу для полного погружения в атмосферу ретро.