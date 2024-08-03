Как создать идеальную ретро-кухню: советы от дизайнера

Если вы цените стильные вещи и старинный шарм, то кухня в ретро-стиле станет отличным выбором для вас.
Дизайнер Юлия Тычино предлагает несколько идей, как создать такую атмосферу в вашем доме или квартире.
Особенности ретро-интерьера
Ретро-кухню легко узнать по технике, стилизованной под XIX век. Один из способов создать этот эффект — скрыть современные приборы за фасадами кухонного гарнитура. Также понадобятся искусственно состаренные мебельные предметы и обилие текстильного декора.
Не забудьте использовать как минимум три оттенка в интерьере, а для отделки выберите стекло, керамику и дерево.
Аксессуары и декор
Для подчеркивания эпохи прошлого века вам понадобятся винтажные предметы. Если пространство позволяет, попробуйте найти старинный сундук — он может служить как журнальным, так и кофейным столиком.
Эффект старины усилится с помощью цветочных кашпо в виде деревянных ящичков. В вашем интерьере будут уместны массивный деревянный стол, старинная утварь и фотоснимки в рамках, развешанные на стенах.
Дополните оформление будильниками, часами с кукушкой и тканевыми ковриками на полу для полного погружения в атмосферу ретро.
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