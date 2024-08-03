Как обновить интерьер: быстрые и простые советы от экспертов

Как быстро обновить интерьер в доме

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие из нас редко задумываются о внесении изменений в интерьер. Однако это полезно для нашего ментального здоровья и комфорта.

Фото: Личный аккаунт Веры Брежневой в соцсетях by Вера Брежнева

Эксперт по дизайну интерьера Юлия Тычино советует периодически делать позитивные изменения в доме.

Какие быстрые изменения можно сделать?

Избавьтесь от визуального шума и надоевших элементов

Часто мы храним вещи просто потому, что с детства привыкли ничего не выбрасывать. Но времена изменились, и в накопительстве ненужных вещей больше нет смысла.

Обратите внимание на стены

Если стены в вашем доме оформлены в одном оттенке, подумайте о вариантах зонирования. В строительных магазинах можно найти множество отличных материалов для этого. Используйте дизайнерские обои или краску другого цвета для создания зон.

Полки всегда полезны

Полки давно стали универсальным и функциональным декором. Они подходят для спальни, гостиной, прихожей и кухни. Наполнение полок зависит от типа помещения. Популярные варианты включают подарочные издания книг, цветы в необычных кашпо, статуэтки, шкатулки и многое другое.