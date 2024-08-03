Как обновить интерьер: быстрые и простые советы от экспертов

Многие из нас редко задумываются о внесении изменений в интерьер. Однако это полезно для нашего ментального здоровья и комфорта.
Эксперт по дизайну интерьера Юлия Тычино советует периодически делать позитивные изменения в доме.
Какие быстрые изменения можно сделать?
Избавьтесь от визуального шума и надоевших элементов
Часто мы храним вещи просто потому, что с детства привыкли ничего не выбрасывать. Но времена изменились, и в накопительстве ненужных вещей больше нет смысла.
Обратите внимание на стены
Если стены в вашем доме оформлены в одном оттенке, подумайте о вариантах зонирования. В строительных магазинах можно найти множество отличных материалов для этого. Используйте дизайнерские обои или краску другого цвета для создания зон.
Полки всегда полезны
Полки давно стали универсальным и функциональным декором. Они подходят для спальни, гостиной, прихожей и кухни. Наполнение полок зависит от типа помещения. Популярные варианты включают подарочные издания книг, цветы в необычных кашпо, статуэтки, шкатулки и многое другое.
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