Как создать дорогой интерьер в квартире без затрат: советы эксперта

Тратиться на ремонт — задача не из приятных, особенно если жилье арендованное.
Однако оклеивать стены самыми дешевыми обоями тоже не стоит. Существуют приемы, которые помогут создать видимость дорогого интерьера.
Эксперт в области дизайна и интерьера Юлия Тычино поделилась своими рекомендациями.
Во-первых, используйте только натуральные материалы.
Дерево, металл, стекло, камень и натуральные ткани создают приятное впечатление. К таким материалам приятно прикасаться, и они сами по себе являются украшением городской квартиры.
Во-вторых, предметы искусства.
Здесь важно быть внимательным. Не стоит покупать произведения, выполненные техническими методами, даже если они кажутся привлекательными.
Лучше приобрести картину, на которой виден почерк художника, пусть и не очень известного. То же касается скульптур и других декоративных изделий — избегайте массовой продукции с распродаж.
В-третьих, растения.
Предпочтительны натуральные, ухоженные и здоровые растения, хотя необязательно цветущие. Они значительно украшают интерьер.
В-четвертых, текстиль.
Шторы и занавески могут использоваться не только на окнах, но и, например, вместо дверей. Главное, чтобы ткань гармонировала с интерьером по цвету, рисунку и стилю.
Подбирайте шторы, учитывая основные цвета помещения и мебели, расположение по сторонам света и стиль интерьера.
Не забывайте о скатертях, пледах, коврах и чехлах для подушек и мебели.
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