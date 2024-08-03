Как создать дорогой интерьер в квартире без затрат: советы эксперта

Как создать богатый интерьер, не имея богатства

Тратиться на ремонт — задача не из приятных, особенно если жилье арендованное.

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Однако оклеивать стены самыми дешевыми обоями тоже не стоит. Существуют приемы, которые помогут создать видимость дорогого интерьера.

Эксперт в области дизайна и интерьера Юлия Тычино поделилась своими рекомендациями.

Во-первых, используйте только натуральные материалы.

Дерево, металл, стекло, камень и натуральные ткани создают приятное впечатление. К таким материалам приятно прикасаться, и они сами по себе являются украшением городской квартиры.

Во-вторых, предметы искусства.

Здесь важно быть внимательным. Не стоит покупать произведения, выполненные техническими методами, даже если они кажутся привлекательными.

Лучше приобрести картину, на которой виден почерк художника, пусть и не очень известного. То же касается скульптур и других декоративных изделий — избегайте массовой продукции с распродаж.

В-третьих, растения.

Предпочтительны натуральные, ухоженные и здоровые растения, хотя необязательно цветущие. Они значительно украшают интерьер.

В-четвертых, текстиль.

Шторы и занавески могут использоваться не только на окнах, но и, например, вместо дверей. Главное, чтобы ткань гармонировала с интерьером по цвету, рисунку и стилю.

Подбирайте шторы, учитывая основные цвета помещения и мебели, расположение по сторонам света и стиль интерьера.

Не забывайте о скатертях, пледах, коврах и чехлах для подушек и мебели.