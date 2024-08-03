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Эксперт рассказала, как выбрать идеальные настенные шкафчики для кухни

Как выбрать настенные шкафчики для кухни

1:13
Недвижимость

Настенные шкафчики — одна из ключевых составляющих интерьера кухни.

Как выбрать настенные шкафчики для кухни
Фото: Mosreg.ru by public domain

Возможно, эта мебель даже играет главную роль в оформлении пространства.

Кухонные шкафчики влияют на многое. Удачно подобранная мебель может сделать кухню невероятно красивой и стильной.

Однако, если выбор окажется неудачным, помещение может потерять уют и привлекательность.

Как же достичь первого результата и избежать второго? Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино рекомендует придерживаться двух простых правил при выборе настенных шкафчиков для кухни.

Шкафчики до потолка

Настенная мебель на кухне должна доходить до потолка.

Это придаст помещению идеальный внешний вид, создавая ощущение "гладкости" и минимализма.

К тому же, хозяйка избавится от необходимости регулярно чистить верх шкафчиков от пыли.

Монолитность

Кухонные шкафчики должны выглядеть как единое целое.

Не должно быть пустых участков: это касается не только отсутствия промежутка между мебелью и потолком, но и скрытия вытяжки.

Шкафчики должны быть выкрашены в один цвет, и по возможности — без ручек.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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