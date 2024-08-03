Эксперт рассказала, какие идеи могут испортить интерьер ванной комнаты

Ванная комната, даже если она совмещена с туалетом, не должна превращаться в простое функциональное помещение. При грамотном подходе к дизайну можно создать домашний спа-салон.
Однако иногда ванная комната становится местом, из которого хочется выйти как можно быстрее.
Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино рассказала, какие решения могут испортить интерьер ванной комнаты.
Душевая кабина вместо ванны
Проблема не только в моде. Практика показывает, что душевая кабина крайне непрактична и сложна в уходе.
Хотя в маленькой ванной комнате душевая кабина может сэкономить пространство, в просторных помещениях она выглядит громоздко и удешевляет интерьер.
Отсутствие места для хранения
В ванной комнате не стоит хранить электрические приборы, медикаменты и чистые полотенца из-за высокой влажности.
Однако для других предметов, таких как аксессуары и средства личной гигиены, необходимо предусмотреть места хранения, чтобы они не были на виду.
Также должно быть место для грязного белья, бытовой химии и уборочного инвентаря.
Освещение
Для создания уютной атмосферы в ванной комнате важно продумать основное, дополнительное и декоративное освещение.
Основное освещение — это потолочный светильник. Дополнительное — подсветка зеркала. Декоративное освещение — по желанию.
Когда хочется расслабиться в ванной, именно декоративного освещения может не хватать.
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