Эксперт рассказала, какие идеи могут испортить интерьер ванной комнаты

Топ-3 дизайнерские ошибки, которые портят интерьер вашей ванной

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ванная комната, даже если она совмещена с туалетом, не должна превращаться в простое функциональное помещение. При грамотном подходе к дизайну можно создать домашний спа-салон.

Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong, CC BY 2.0

Однако иногда ванная комната становится местом, из которого хочется выйти как можно быстрее.

Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино рассказала, какие решения могут испортить интерьер ванной комнаты.

Душевая кабина вместо ванны

Проблема не только в моде. Практика показывает, что душевая кабина крайне непрактична и сложна в уходе.

Хотя в маленькой ванной комнате душевая кабина может сэкономить пространство, в просторных помещениях она выглядит громоздко и удешевляет интерьер.

Отсутствие места для хранения

В ванной комнате не стоит хранить электрические приборы, медикаменты и чистые полотенца из-за высокой влажности.

Однако для других предметов, таких как аксессуары и средства личной гигиены, необходимо предусмотреть места хранения, чтобы они не были на виду.

Также должно быть место для грязного белья, бытовой химии и уборочного инвентаря.

Освещение

Для создания уютной атмосферы в ванной комнате важно продумать основное, дополнительное и декоративное освещение.

Основное освещение — это потолочный светильник. Дополнительное — подсветка зеркала. Декоративное освещение — по желанию.

Когда хочется расслабиться в ванной, именно декоративного освещения может не хватать.