Эксперт по интерьеру рассказала, какие вещи нужно выбросить из дома в первую очередь

Изобилие вещей загромождает интерьер и свидетельствует об отсутствии вкуса у владельцев жилья. Накопительством безделушек страдают не только путешественники и эмоциональные люди.
Многие не осознают, что, избавившись от лишнего, они могли бы значительно упростить свою жизнь.
Эксперт по дизайну и интерьерам Юлия Тычино поделилась, какие предметы нужно выбросить в первую очередь.
Мягкие игрушки
Они уместны только в домах с детьми. В остальных случаях это всего лишь пылесборники.
Репродукции
Известные картины, которые можно увидеть в музее, выглядят нелепо в обычной квартире. Понятно, что это копия, и хуже всего, если она напечатана на холсте, а не написана художником. Это не просто подделка, а подделка без художественной ценности.
Обилие подушек
Засыпать кровать или диван разноцветными подушками разной формы — известный прием. Но их должно быть столько, чтобы они не мешали сидеть или лежать.
Новшества 90-х
Отсутствие вкуса могут демонстрировать модные элементы 90-х и 2000-х годов. Тогда были популярны глянцевые натяжные потолки, скинали с цветами на кухне или полы с 3D-рисунком. Также стоит избавиться от пластиковых панелей и других устаревших массовых решений.
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