Эксперт по интерьеру рассказала, какие вещи нужно выбросить из дома в первую очередь

Топ предметов, которые портят ваш дом

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Изобилие вещей загромождает интерьер и свидетельствует об отсутствии вкуса у владельцев жилья. Накопительством безделушек страдают не только путешественники и эмоциональные люди.

Фото: commons.wikimedia.org by Fleshgrinder, CC0

Многие не осознают, что, избавившись от лишнего, они могли бы значительно упростить свою жизнь.

Эксперт по дизайну и интерьерам Юлия Тычино поделилась, какие предметы нужно выбросить в первую очередь.

Мягкие игрушки

Они уместны только в домах с детьми. В остальных случаях это всего лишь пылесборники.

Репродукции

Известные картины, которые можно увидеть в музее, выглядят нелепо в обычной квартире. Понятно, что это копия, и хуже всего, если она напечатана на холсте, а не написана художником. Это не просто подделка, а подделка без художественной ценности.

Обилие подушек

Засыпать кровать или диван разноцветными подушками разной формы — известный прием. Но их должно быть столько, чтобы они не мешали сидеть или лежать.

Новшества 90-х

Отсутствие вкуса могут демонстрировать модные элементы 90-х и 2000-х годов. Тогда были популярны глянцевые натяжные потолки, скинали с цветами на кухне или полы с 3D-рисунком. Также стоит избавиться от пластиковых панелей и других устаревших массовых решений.