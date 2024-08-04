Самозанятым запрещено получать доход от сдачи в аренду нежилой недвижимости

Россиянам разъяснили особенности сдачи в аренду нежилых помещений

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Минфин РФ не разрешает физлицам платить налоги на доход от сдачи в аренду нежилой недвижимости по льготному режиму для самозанятых, напомнила юрист Ирина Сивакова.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under Public domain

"Правила применения специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (НПД) определяются Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ, в статье 6 которого прямо указано, что в отношении деятельности по сдаче в аренду нежилых помещений специальный налоговый режим НПД не применяется", — написала она в своём телеграм-канале.

Это ограничение было введено специально, чтобы не допустить сокращения поступлений в бюджет доходов от ИП, которые сдают в аренду нежилые помещения, в связи с их переходом на более льготный налоговый режим, объяснила эксперт.

По её словам, по итогам проведения эксперимента по введению специального налогового режима для самозанятых эта норма может быть изменена.