Самозанятым запрещено получать доход от сдачи в аренду нежилой недвижимости

Минфин РФ не разрешает физлицам платить налоги на доход от сдачи в аренду нежилой недвижимости по льготному режиму для самозанятых, напомнила юрист Ирина Сивакова.
"Правила применения специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (НПД) определяются Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ, в статье 6 которого прямо указано, что в отношении деятельности по сдаче в аренду нежилых помещений специальный налоговый режим НПД не применяется", — написала она в своём телеграм-канале.
Это ограничение было введено специально, чтобы не допустить сокращения поступлений в бюджет доходов от ИП, которые сдают в аренду нежилые помещения, в связи с их переходом на более льготный налоговый режим, объяснила эксперт.
По её словам, по итогам проведения эксперимента по введению специального налогового режима для самозанятых эта норма может быть изменена.
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