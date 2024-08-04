Стало известно, что превращает земельный участок в выморочное имущество

Юрист разъяснил условия изъятия заброшенного участка

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Заброшенный земельный участок могут изъять только органы местного самоуправления или другие государственные органы власти, сообщил юрист компании "Консул" Евгений Квасов. Он разъяснил "Газете.Ru" особенности этой процедуры.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under Public domain

"В некоторых случаях государство может предложить выкупить участок. Например, если он находится в зоне особого интереса для развития городской инфраструктуры (например, социальной) или дорожной сети", — рассказал собеседник издания.

Если собственник земли не выходит на связь, его пытаются найти, и если поиск не увенчается успехом. Владелец может восстановить права на участок, доказав его использование по назначению или уплату налогов.

В случае смерти хозяина земельного участка право собственности переходит наследникам. В течение полугода они должны вступить в наследство, иначе земля станет выморочным имуществом и отойдёт государству. "Но если выяснится, что у наследников была уважительная причина, по которой они не выходили на связь (тяжёлая болезнь, военная служба, командировка и т. д.), то они имеют полное право восстановить свои права на имущество в судебном порядке", — добавил юрист.