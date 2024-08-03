Полезные советы: как выбрать краску для стен в доме

Для стен рекомендуется использовать акриловые или латексные краски на водной основе. Как правило, краска на водной основе используется для покраски стен в комнатах. Также она может быть с добавлением акрила, что позволяет ей быстрее сохнуть и лучше сохраниться.
Для тех, кто хочет иметь что-то более интересное, чем однотонные стены, существуют декоративные краски.
Для маскировки неровностей используются краски, которые называют фактурными или декоративными. Названия у них разные, но у них есть одно общее свойство: они дают рельефную поверхность.
Акрил лучше скрывает дефекты поверхности, чем латекс. Латексную краску разбавляют только водой, а акриловую — специальными разбавителями.
Латекс сохнет быстрее акрила и безопасен. Стоит он недорого.
Безопасные краски включают водно-дисперсионные, акриловые, латексные и алкидные краски.
Самым популярным видом является акриловая краска без запаха, которая предназначена для покраски стен, пластика.
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