Полезные советы: как выбрать краску для стен в доме

Советы по выбору краски для стен

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Для стен рекомендуется использовать акриловые или латексные краски на водной основе. Как правило, краска на водной основе используется для покраски стен в комнатах. Также она может быть с добавлением акрила, что позволяет ей быстрее сохнуть и лучше сохраниться.

Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil, CC0

Для тех, кто хочет иметь что-то более интересное, чем однотонные стены, существуют декоративные краски.

Какая краска лучше всего скрывает неровности стен

Для маскировки неровностей используются краски, которые называют фактурными или декоративными. Названия у них разные, но у них есть одно общее свойство: они дают рельефную поверхность.

Какая краска лучше для стен

Акрил лучше скрывает дефекты поверхности, чем латекс. Латексную краску разбавляют только водой, а акриловую — специальными разбавителями.

Латекс сохнет быстрее акрила и безопасен. Стоит он недорого.

Какую краску выбрать для стен без запаха

Безопасные краски включают водно-дисперсионные, акриловые, латексные и алкидные краски.

Самым популярным видом является акриловая краска без запаха, которая предназначена для покраски стен, пластика.