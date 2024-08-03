Найден способ повысить качество капитального ремонта в жилых домах

Совет Федерации уточнил порядок проведения капремонта МКД

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Совет Федерации одобрил поправки в Жилищный кодекс РФ и статью 53 Градостроительного кодекса, регулирующие правила проведения капитального ремонта в многоквартирных домах.

Фото: mos.ru by Максим Денисов, PDM

Документ устанавливает требования к осуществлению строительного контроля в ходе капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, финансируемого собранными на специальном счёте регионального оператора средствами.

Согласно закону, работы теперь могут проводиться только на основе договора строительного подряда, который предусматривает обязательный строительный контроль в ходе ремонта.

Авторы поправок надеются, что принятие этого закона поможет улучшить качество капитального ремонта в многоквартирных домах, обеспечит соответствие строительных работ требованиям законодательства, строительным нормам и правилам, а также позволит своевременно выявлять и устранять недостатки, допущенные подрядчиками при проведении капитального ремонта.