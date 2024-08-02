Новые правила прописки на жилплощади спасут Россию от "резиновых квартир" и толп мигрантов

В России предложили новые правила прописки, чтобы справиться с проблемой массовой незаконной регистрации мигрантов и с "резиновыми" квартирами, согласно заявлению Следственного комитета РФ.
В ведомстве предложили ввести норму, которая определяет минимальную площадь жилого помещения на одного человека. Согласно новым правилам, если установленная норма площади не будет выполнена, регистрация лица в данной квартире станет невозможной.
Также была выдвинута инициатива об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию мигрантов. Предлагается, чтобы ответственность за такие действия распространялась как на коррумпированных должностных лиц, так и на обычных граждан, которые за вознаграждение регистрируют иностранцев в своих квартирах.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.