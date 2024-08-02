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Новые правила прописки на жилплощади спасут Россию от "резиновых квартир" и толп мигрантов

В России установят новые правила прописки на жилплощади

0:49
Недвижимость

В России предложили новые правила прописки, чтобы справиться с проблемой массовой незаконной регистрации мигрантов и с "резиновыми" квартирами, согласно заявлению Следственного комитета РФ.

В России установят новые правила прописки на жилплощади
Фото: flickr.com by Брусника, CC BY-SA 2.0

В ведомстве предложили ввести норму, которая определяет минимальную площадь жилого помещения на одного человека. Согласно новым правилам, если установленная норма площади не будет выполнена, регистрация лица в данной квартире станет невозможной.

Также была выдвинута инициатива об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию мигрантов. Предлагается, чтобы ответственность за такие действия распространялась как на коррумпированных должностных лиц, так и на обычных граждан, которые за вознаграждение регистрируют иностранцев в своих квартирах.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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