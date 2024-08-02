Секреты успешного инвестирования: коммерческие площади в новостройках — лучший вариант

Левченко: коммерческие помещения в новостройках остаются выгодными для инвестиций

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Несмотря на повышение цен на жильё, коммерческие площади в новостройках остаются привлекательными для инвестиций.

Фото: Pexels by Pixabay, CC0

Основатель и руководитель агентства коммерческой недвижимости Invest 7 Егор Левченко сообщил РИАМО, что спрос на такие объекты сохраняется как среди крупных сетевых арендаторов, так и у малого и среднего бизнеса.

По словам эксперта, застройщики, как правило, устанавливают единые цены для всего жилого комплекса и не слишком различают стоимость коммерческих помещений между различными блоками.

Это создает возможности для инвесторов, поскольку в новых жилых комплексах регулярно появляются ликвидные коммерческие площади.

Левченко также подчеркнул, что инвестиции в коммерческое помещение за 1,5-2 года до завершения строительства с последующей продажей после ввода объекта в эксплуатацию могут принести доход в размере около 15-20% от суммы вложенных средств.