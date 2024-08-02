Оценено подорожание недвижимости в крупных городах России: впечатляет

Сочи стало абсолютным рекордсменом по подорожанию жилья, подсчитал Restate

2:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сочи стало абсолютным рекордсменом по подорожанию жилья, сообщает витрина недвижимости Restate.ru, которая проанализировала динамику цен на жильё в городах-"миллионниках" РФ за пять лет.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Сочи хоть и не "миллионник", но — курортная столица. И в рейтинге город отличился пятикратным взлётом цен: с августа 2019-го квадратный метр нового жилья подорожал со 105 тысяч до полумиллиона рублей.

Среди "милионников" рекордсменом стал Челябинск, где средний ценник подскочил за пятилетку на 102 тысячи рублей, то есть в 3,5 раза. Причина проста — в 2019-м там жильё было самым дешёвым.

Нижний Новгород вышел из середины топа на третье место по дороговизне — там "квадрат" прибавил в цене втрое.

Также втрое выросла стоимость новостроек и в Краснодаре, ставшим популярным для релокации с севера для тех, кому Сочи не по карману.

Подорожание недвижимости в половине российских "миллионников", включая крупнейшие — Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань, — уложилось в 97-130%.

"Серьёзно расти цены на первичном рынке начали как раз летом 2019 года, ведь именно тогда, напомню, произошла реформа, связанная с переходом на проектное финансирование и эскроу-счета. То есть себестоимость строительства увеличилась на процент, который забирали себе банки. Но главная причина резкого роста цен — это, конечно, льготная ипотека, которая появилась позднее — в 2020-м", — объяснил руководитель витрины недвижимости Restate Андрей Добрый.

Но даже её отмена к откату цен назад не приведёт, добавил он — "слишком сильны инфляционные процессы в экономике".

Вторичное жильё дорожало не так бурно, а рекордсмен здесь тот же — Сочи (+168%).