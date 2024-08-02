Оценено подорожание недвижимости в крупных городах России: впечатляет

Сочи стало абсолютным рекордсменом по подорожанию жилья, сообщает витрина недвижимости Restate.ru, которая проанализировала динамику цен на жильё в городах-"миллионниках" РФ за пять лет.
Сочи хоть и не "миллионник", но — курортная столица. И в рейтинге город отличился пятикратным взлётом цен: с августа 2019-го квадратный метр нового жилья подорожал со 105 тысяч до полумиллиона рублей.
Среди "милионников" рекордсменом стал Челябинск, где средний ценник подскочил за пятилетку на 102 тысячи рублей, то есть в 3,5 раза. Причина проста — в 2019-м там жильё было самым дешёвым.
Нижний Новгород вышел из середины топа на третье место по дороговизне — там "квадрат" прибавил в цене втрое.
Также втрое выросла стоимость новостроек и в Краснодаре, ставшим популярным для релокации с севера для тех, кому Сочи не по карману.
Подорожание недвижимости в половине российских "миллионников", включая крупнейшие — Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань, — уложилось в 97-130%.
"Серьёзно расти цены на первичном рынке начали как раз летом 2019 года, ведь именно тогда, напомню, произошла реформа, связанная с переходом на проектное финансирование и эскроу-счета. То есть себестоимость строительства увеличилась на процент, который забирали себе банки. Но главная причина резкого роста цен — это, конечно, льготная ипотека, которая появилась позднее — в 2020-м", — объяснил руководитель витрины недвижимости Restate Андрей Добрый.
Но даже её отмена к откату цен назад не приведёт, добавил он — "слишком сильны инфляционные процессы в экономике".
Вторичное жильё дорожало не так бурно, а рекордсмен здесь тот же — Сочи (+168%).
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