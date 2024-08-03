Что за семь лет дала москвичам программа реновации

Эксперт оценила высокую планку комфорта, заданную реновацией в Москве

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Семь лет исполнилось с момента запуска программы реновации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По просьбе РИАМО архитектор, член Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперт комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое РФ, преподаватель магистратуры ИГСУ РАНХиГС по направлению "Стратегическое управление городом и урбанистика" Евгения Муринец оценила достигнутые результаты.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

"Программа реновации подняла планку "стандартного" жилья для Москвы до нового уровня. До старта программы муниципальное строительство велось исходя из нормативных требований, в основе которых лежали исключительно вопросы безопасности, доступности, требования СанПиНов, но не учитывались актуальные запросы жителей на определенные аспекты комфорта, такие как разнообразие внешнего облика домов, наличие на первых этажах соцкульбыта, торговых функций в буквально шаговой доступности, современных стильных детских площадок, комфортных входных групп и т. д.", — пояснила она.

При этом новостройки стали комфортнее и визуально эстетичнее. "Так, необязательное по общей нормативной базе требование по проектированию и декорированию специальных мест под внешние блоки сплит-систем находит отражение во всех проектах программы. Это позволяет избежать эффекта "замусоривания" и сохранить эстетичный внешний облик зданий", — привела пример собеседница издания.

Реновация помогла даже тем москвичам, которые пока под неё не попали. "Косвенным эффектом от ввода домов по программе является наличие качественно благоустроенных пространств, гостевых парковок, магазинов и прочих функций на первых этажах новых объектов, которыми могут пользоваться и жители прилегающих районов", — заметила Муринец.

Успеху программы во многом способствовал богатый опыт градостроительной политики Москвы, заключила она.