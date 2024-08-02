Советы экспертов: как правильно чистить вазу

Советы, как легко почистить вазу

В статье мы расскажем, как эффективно очистить налет и другие виды загрязнений от вазы.

Фото: https://www.flickr.com/photos/36543005@N00/460067405 by Sam & Emer, CC BY 2.0

Как почистить вазу от загрязнений

Возьмите обычную соду, нанесите ее на губку, тщательно очистите пятна (соду для хрустальных ваз использовать категорически запрещено). Если эффекта не видно, промойте изделие уксусом.

Как убрать налет с вазы

Для приготовления чистящего раствора нужно взять полстакана любой соли, ложку уксуса (на литр воды). Все хорошо перемешиваем и опускаем вазу в раствор на 10 минут.

Затем тщательно очистите налет губкой. После процедуры смойте прохладной, но не холодной водой, вытрите насухо.

Как убрать белый налет с хрустальной вазы

Чтобы удалить известковый налет, замочите вазу в теплой воде, нанесите на губку немного пищевой соды и потрите проблемные участки. Затем промойте изделие под проточной водой и хорошо просушите. Чтобы хрустальная ваза снова засияла, используйте нашатырный спирт.

Как отмыть вазу от плесени

Возьмите стакан сухого риса и полстакана пищевой соды, насыпьте их в вазу и залейте теплой водой. Закройте вазу рукой и начните энергично трясти. Рис аккуратно уберет всю грязь, а пищевая сода устранит запах. Высыпьте рис и промойте вазу горячей водой.