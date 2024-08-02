Советы экспертов: как правильно чистить вазу

В статье мы расскажем, как эффективно очистить налет и другие виды загрязнений от вазы.
Возьмите обычную соду, нанесите ее на губку, тщательно очистите пятна (соду для хрустальных ваз использовать категорически запрещено). Если эффекта не видно, промойте изделие уксусом.
Для приготовления чистящего раствора нужно взять полстакана любой соли, ложку уксуса (на литр воды). Все хорошо перемешиваем и опускаем вазу в раствор на 10 минут.
Затем тщательно очистите налет губкой. После процедуры смойте прохладной, но не холодной водой, вытрите насухо.
Чтобы удалить известковый налет, замочите вазу в теплой воде, нанесите на губку немного пищевой соды и потрите проблемные участки. Затем промойте изделие под проточной водой и хорошо просушите. Чтобы хрустальная ваза снова засияла, используйте нашатырный спирт.
Возьмите стакан сухого риса и полстакана пищевой соды, насыпьте их в вазу и залейте теплой водой. Закройте вазу рукой и начните энергично трясти. Рис аккуратно уберет всю грязь, а пищевая сода устранит запах. Высыпьте рис и промойте вазу горячей водой.
Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.