Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитотерапевт Степенский: ландыши могут спровоцировать тошноту и галлюцинации
Врач Кабанов: йогурт и кефир по-разному влияют на кислотность желудка
Сборы комедии "Водитель-олигарх" превысили 200 миллионов рублей
Итальянский пловец критикует организацию Олимпиады-2024 в Париже
В ГАИ назвали 5 опасных ситуаций при езде за грузовиками
Как найти и собрать бруснику? Секреты урожайного сезона
Уэсли Снайпс превзошёл Хью Джекмана по продолжительности роли героя Marvel
Konami разрабатывает новую игру из серии Silent Hill
Какие растения нельзя сажать рядом с требовательной туей
Советы экспертов: как правильно чистить вазу

Советы, как легко почистить вазу

Недвижимость

В статье мы расскажем, как эффективно очистить налет и другие виды загрязнений от вазы.

Советы, как легко почистить вазу
Фото: https://www.flickr.com/photos/36543005@N00/460067405 by Sam & Emer, CC BY 2.0

Как почистить вазу от загрязнений

Возьмите обычную соду, нанесите ее на губку, тщательно очистите пятна (соду для хрустальных ваз использовать категорически запрещено). Если эффекта не видно, промойте изделие уксусом.

Как убрать налет с вазы

Для приготовления чистящего раствора нужно взять полстакана любой соли, ложку уксуса (на литр воды). Все хорошо перемешиваем и опускаем вазу в раствор на 10 минут.

Затем тщательно очистите налет губкой. После процедуры смойте прохладной, но не холодной водой, вытрите насухо.

Как убрать белый налет с хрустальной вазы

Чтобы удалить известковый налет, замочите вазу в теплой воде, нанесите на губку немного пищевой соды и потрите проблемные участки. Затем промойте изделие под проточной водой и хорошо просушите. Чтобы хрустальная ваза снова засияла, используйте нашатырный спирт.

Как отмыть вазу от плесени

Возьмите стакан сухого риса и полстакана пищевой соды, насыпьте их в вазу и залейте теплой водой. Закройте вазу рукой и начните энергично трясти. Рис аккуратно уберет всю грязь, а пищевая сода устранит запах. Высыпьте рис и промойте вазу горячей водой.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Рецепт вкусного и сочного мяса по-французски, приготовленного в духовке

Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.

Сочное мясо по-французски
"Норникель" намерен вынести стратегическое производство в Китай. Надо ли это России?
"Норникель", если выведет мощности в Китай, может быть национализирован
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев Когда закончится СВО на Украине: возможные сценарии Виктор Пахомов
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
В Британии назвали мощного противника поставленных ВСУ F-16
В США прокомментировали уничтожение еще одного "Абрамса" на Украине
В США прокомментировали уничтожение еще одного "Абрамса" на Украине
Последние материалы
Советы, как легко почистить вазу
Астрономы сообщили о предстоящей магнитной буре в выходные
Россиянин раскрыл различия в гигиенических привычках американцев и россиян
Врач Козловская: нужно пить 25–30 мл жидкости на 1 кг массы тела
Кинологи рассказали, как понять, что хочет сказать собака
Лера Кудрявцева об интервью Артемия Лебедева Дудю*: "Нежданчик"
В ЕС разгорается спор из-за распределения газовых потоков
Как отмыть кастрюлю от нагара без "тяжёлой химии"
Косметолог Ткаченко: продукты с SPF 100 — это маркетинговый ход
Врач Галкин: боль в суставах может указывать на проблемы с печенью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников