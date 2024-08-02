Советы дизайнера: как быстро освежить интерьер без ремонта

Советы, как обновить интерьер без ремонта

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вы хотите обновить свой дом, вам необязательно делать ремонт. В статье мы расскажем, что можно изменить просто и быстро.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, PDM

Как обновить квартиру без ремонта

Одним из самых эффективных, быстрых и простых в реализации способов обновления является смена текстиля. Поменяйте чехлы на диванных подушках, купите новые шторы и тюль, поменяйте скатерть, покрывала, ковры и полотенца. Таким образом, можно по-новому расставить цветовые акценты и добиться видимого эффекта.

Существуют известные приемы, позволяющие быстро освежить стены. Например, наклеить фотообои, особенно в 3D формате. Или повесьте на стены картины, фотографии, постеры, коллажи, самодельные мудборды. Даже детские рисунки в одной рамке послужат оригинальным декором стен.

Самый простой способ "оживить" пространство — домашние растения. Это может быть зелень в горшках, лианы, свисающие с потолка, зеленая стена, растения на подоконнике или живые цветы в вазонах. Все это добавит колорита и сделает интерьер живым и интересным.

Подобно тому, как уборка — это нечто сродни медитации, так и перестановка — это очищение души. Создав новую обстановку, вы неизбежно избавитесь от лишнего, сметете пыль с дальних углов. В помещении станет легче дышать и даже будет казаться светлее.

Основной источник света должен быть теплым, чтобы создать уютную атмосферу и сделать ванную комнату похожей на теплое помещение, в то время как белый или холодный свет подойдет для локального освещения зеркальной зоны. Таким образом, в интерьере квартир можно одинаково эффективно использовать как холодные, так и теплые источники света.